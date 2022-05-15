ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren
  • De ervaring van een concertzaal voor uw oren

Niet meer leverbaar

FidelioOver oor X3-koptelefoon met draad, open achterkant

X3/00

4.8
| (30) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan

2 Prijzen

De ervaring van een concertzaal voor uw oren
Van de adem van de zanger tot de piepende vingers op een fretboard; deze hoogwaardige hoofdtelefoon met open achterkant combineert vederlicht comfort met een kristalheldere afstemming. Ontdek elke keer als u hem opzet nieuwe lagen van transparantie en detail.
Bekijk alle voordelen

Ontworpen voor audiofielen

De ervaring van een concertzaal voor uw oren

  • Groot, natuurlijk klankbereik

  • Vederlicht en comfortabel

  • Leer/metalen hoogwaardige afwerking

  • Met verwijderbare kabel van 3 m.

Ontworpen voor uitzonderlijke prestaties

Ontworpen voor uitzonderlijke prestaties

De Philips Fidelio-koptelefoon heeft dubbellaagse oorschelpen die resonantie verminderen en trillingen dempen. De neodymium-drivers staan in een hoek van 15 graden zodat ze op uw oor passen en optimale nauwkeurigheid bieden bij hoge frequenties. Onberispelijke prestaties met subtiele details zijn het resultaat.

Voel de passie. Eersteklas design

Voel de passie. Eersteklas design

Deze over-ear koptelefoon is niet alleen ontworpen om spectaculair te klinken; hij zit ook nog eens geweldig. De lichte, zachte binnenkant van de hoofdband past zich qua pasvorm perfect aan. De buitenkant van de hoofdband voegt een geruststellend gewicht toe, terwijl de nauwsluitende pasvorm van de vederlichte oorkussens van memory foam voor een perfecte afsluiting zorgen. Ideaal voor lange luistersessies.

Design met open achterkant. Breed, natuurlijk klankbereik

Design met open achterkant. Breed, natuurlijk klankbereik

De oorschelpen met open achterkant zijn gemaakt van akoestisch transparant luidsprekerstof van Kvadrat. De lucht kan vrij door de stof stromen, waardoor de luchtdrukontwikkeling achter het diafragma wordt geëlimineerd en een overweldigend, ruimtelijk geluid ontstaat.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Prijzen

  • Award image AWARD-1679621
  • Award image AWARD-1679510

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.8

van 5

30

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

3
2

15/05/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Hoodtelefoon

Zeer goede pasform uitstekende geluids-weergave en waar voor je geld

Voordelen

Dikke duim

Nadelen

n.v.t.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio X3 Over oor X3-koptelefoon met draad, open achterkant

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio X3 Over oor X3-koptelefoon met draad, open achterkant

27/04/2022

Nederland

Nederland

Zeer neutrale weergave met ruime soundstage

Hou je meer van een warmere sound met iets meer de nadruk op Bas, denk dan aan de Philips X2 en lees ook de lovende reviews van diverse audiosites, ook een ondergewaardeerd product.

Voordelen

Degelijke bouw, premium materialen. Kan zich meten met andere Duitse goede koptelefoon merken. Zeer neutrale weergave, realistische weergave daardoor.

Nadelen

Ben je een wat basshead, ga voor de X2 ipv X3. Verder mooi zou zijn net zoals meer audiometer doen, een korte en een lange kabel meeleveren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio X3 Over oor X3-koptelefoon met draad, open achterkant

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio X3 Over oor X3-koptelefoon met draad, open achterkant

04/01/2022

Nederland

Nederland

Kwaliteit is top!

Ben zeer tevreden. Schitterend ruimtelijk geluid, zeer natuurlijk vorm gegeven. Geeft de muziek weer zoals de muziek bedoeld is. Geen overdreven bass etc. Comfort is prima, afwerking werkelijk subliem in deze prijsklasse. Voor een koptelefoon dacht ik niet meteen aan Philips, eigenlijk helemaal niet. Bij toeval stuitte ik op dit model en heb er nog geen seconde spijt van.

Voordelen

Geluid, comfort, afwerking

Nadelen

Kleine minpuntje; stekkertjes voor in de koptelefoon hadden gemerkt mogen zijn met links en rechts.

Deze review is gemaakt voor Fidelio X3 Over oor X3-koptelefoon met draad, open achterkant

Deze review is gemaakt voor Fidelio X3 Over oor X3-koptelefoon met draad, open achterkant

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen