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Niet meer leverbaar

ActionFitSport-hoofdtelefoon met oorhaakjes

TCH300/10

Afgestemd op sport

Deze oortelefoon is speciaal gemaakt voor de allersportiefsten onder ons. Hij bevat watervaste materialen met een antibacterieel ingrediënt voor optimale hygiëne, ook tijdens intensief sporten.

Bekijk alle voordelen

Verstelbare pasvorm

Afgestemd op sport

  • Verstelbare pasvorm

  • Wasbaar

Wasbaar

Wasbaar

Gefabriceerd met waterbestendige materialen waardoor u uw oortelefoon kunt afspoelen onder de kraan

Transpiratiebestendig

Transpiratiebestendig

Ontworpen met een waterbestendige laag die uw hoofdtelefoon beschermt tegen inwerking van transpiratie

Verstelbare oorhaken

Verstelbare oorhaken

Verstelbare oorhaken voor betere pasvorm - afgestemd op sport

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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