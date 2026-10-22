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Niet meer leverbaar
TCH300/10
Afgestemd op sport
Deze oortelefoon is speciaal gemaakt voor de allersportiefsten onder ons. Hij bevat watervaste materialen met een antibacterieel ingrediënt voor optimale hygiëne, ook tijdens intensief sporten.
Verstelbare pasvorm
Wasbaar
Gefabriceerd met waterbestendige materialen waardoor u uw oortelefoon kunt afspoelen onder de kraan
Ontworpen met een waterbestendige laag die uw hoofdtelefoon beschermt tegen inwerking van transpiratie
Verstelbare oorhaken voor betere pasvorm - afgestemd op sport
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