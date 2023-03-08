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  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Geweldig geluid en geweldig design
  • Geweldig geluid en geweldig design

Niet meer leverbaar

8000 seriesVolledig draadloze in-ear-koptelefoon

TAT8505BK/00

2.4
| (11) Reviews & awards

1 Prijs

Geweldig geluid en geweldig design
Geniet van rijk, gedetailleerd geluid of blijf op de hoogte van de wereld om u heen. Deze verfijnde, echte draadloze koptelefoon beschikt over actieve ruisonderdrukking en een bewustzijnsmodus voor controle over wat u hoort. Het verfijnde cirkelvormige design maakt een echte statement.
Bekijk alle voordelen

Geweldig geluid en geweldig design

  • 13mm drivers/gesloten achterkant

  • Bluetooth®

  • Zwart

Hybride actieve ruisonderdrukking. Kies zelf wat uw wilt horen

Hybride actieve ruisonderdrukking. Kies zelf wat uw wilt horen

Wanneer het nummer uw volledige aandacht verdient, kunt u met deze draadloze koptelefoon helemaal opgaan in de muziek zonder afleiding. Eén externe microfoon en één interne microfoon filteren externe ruis uit. Met de Bewustzijnsmodus kunt u de buitenwereld weer toelaten wanneer dit nodig is.

Gedetailleerd, groots geluid met een diepe, krachtige bas

Gedetailleerd, groots geluid met een diepe, krachtige bas

Perfect afgestemde drivers van 13 mm zorgen voor krachtige bastonen en een opwindende helderheid in elk nummer. Als u een oordopje uitneemt, wordt de muziek onderbroken. Plaats het oordopje terug en de muziek gaat weer verder.

Oplaadcase. Krijg tot 24 uur afspeeltijd

Oplaadcase. Krijg tot 24 uur afspeeltijd

De oplaadcase kan draadloos of via USB-C worden opgeladen Met een volledig opgeladen case hebt u 18 uur extra speeltijd. Na één keer opladen kunt u met de oordopjes 6 uur muziek luisteren (5 uur met ANC). Laad ze 15 minuten op voor 1 uur extra.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image AWARD-1679621

Recensies

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2.4

van 5

11

Reviews & awards

08/03/2023

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Great, comfortable and just work

Had these for a few weeks now and have had no issues. Work perfectly well with my Samsung phone. Also been able to connect them to my Surface Laptop and the Amazon Fire Tablet without any issues. Definitely worthwhile and would happily recommend

Voordelen

Connects no issues with other devices, decent battery life

Nadelen

None yet

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones

02/02/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

PUIK GELUID

Opbergdoosje en earbuds zien er mooi uit. Earbuds hadden voor mijn gevoel een wat stroever oppervlak mogen hebben om uit je handen glijden te voorkomen. Jarenlang heb ik (hobby) op professioneel niveau audio-opnamen van voornamelijk klassieke muziek gemaakt die o.a. op cd zijn verschenen of door radio werden uitgezonden. Hoogtepunt: Bach's Hohe Messe met wereldpremière (2002). Kwaliteit geluid: zeer fraai, doch geen topklasse. Het is van belang dat de juiste maat rubber dopjes is geplaats. Zo niet, dan verlies je veel bas en klinkt het iel. Uit mijn opnametijd herinner ik me een Philips over-ear koptelefoon die - hoewel modeste prijs - topklasse geluid gaf. Philips weet echt wel hoe het moet. Omdat ik meestal hooguit een paar uur achter elkaar luister, heb ik geen klagen over de gebruiksduur van de ingebouwde oplaadbare batterij.

Voordelen

Goed geluid, voldoende gebruikstijd batterij

Nadelen

buitenzijde iets te glad

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

22/11/2021

Nederland

Nederland

Wat een heerlijk geluid!

Lang gezocht naar draadloze oortje. Uiteindelijk in de jungle van het overweldigende aanbod van allerlei merken, de keuze gemaakt voor deze Philips in-ear hedphones. Geen spijt van mijn keuze. Wat een mooi geluid komt er mijn oren binnen. En dan heb ik nog niet eens alle sound-modi in de app geprobeerd ( bass, klassiek etc). De app werkt prettig en is overzichtelijk vind ik. Het overschakelen van ANC naar de modus met meer omgevingsgeluid werkt makkelijk. Gaat volgens mij wel alleen via de app. Maar omdat ik ze pas heb, heb ik nog niet alle mogelijkheden en features uitgeprobeerd. Zo'n techneut ben ik ook weer niet. Na gebruik zijn de oortjes heel makkelijk terug te plaatsen in de oplaadcase. Een compacte case, licht en die prettig sluit. Accuduur van de oortjes is enorm goed. In combinatie met de case, kun je wel even vooruit voordat je echt weer aan de stekker moet. Kortom, ik en erg tevreden met dit product. Ik vind het geluid een streling voor mijn oren. Vooral de bass-tonen maken me erg blij. Als ik tenslotte nog een minpuntje moet noemwn, is dat de touch-control op de oortjes zelf even zoeken en wennen is. Maar in zijn geheel niet onmogelijk en onvriendelijk. Gewoon even oefenen.

Voordelen

Geluid, accuduur, comfort, uiterlijk, compactheid

Nadelen

Touchcontrol is even zoeken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen