Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
TAR1509/00
FM/AM
Analoog
Werkt op batterijen
Met deze superdraagbare FM/AM-radio geniet u van kraakhelder geluid bij al uw favorieten. Met analoge tuning vindt u eenvoudig wat u zoekt en de lange telescopische antenne zorgt voor de best mogelijke ontvangst, waar u ook bent.
Met twee duimwieltjes kunt u de radio afstemmen en het volume regelen. Bovendien kunt u met de handige zijschakelaar schakelen tussen de FM- en AM-golfbanden. In het grote, heldere afstemvenster ziet u op welke frequentie u zit en als het signaal sterk is, gaat een LED-indicator branden.
Deze analoge radio is klein genoeg voor in uw zak, maar u kunt hem ook aan uw pols bevestigen met het meegeleverde koord. De stroom wordt geleverd door 2 AAA-batterijen en dankzij de hoofdtelefoonaansluiting kunt u luisteren zonder te storen of gestoord te worden: ideaal als u een sportwedstrijd wilt volgen tijdens het winkelen!
3.8
van 5
4
Reviews & awards
Joe045
14/05/2026
España
Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series
Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.
Voordelen
Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas
Nadelen
No incluye auriculares ni pilas
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Zeyoa00
20/06/2025
España
Funciona perfecto, calidad precio está muy bien
Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien
Voordelen
Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.
Nadelen
En principio nada
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR1509 Radio FM/AM portátil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR1509 Radio FM/AM portátil
560428
12/03/2025
España
CASI PERFECTA
EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.
Deze review is gemaakt voor TAR1509 Radio FM/AM portátil
Deze review is gemaakt voor TAR1509 Radio FM/AM portátil