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Niet meer leverbaar

Draadloze in-ear-koptelefoon met hoge resolutie

TAPN505BK/00

Altijd aanwezig. Geen afleiding

Blijf geconcentreerd met de draadloze oortelefoon met ruisonderdrukking die tot 14 uur afspeeltijd biedt. Met de lichte nekband hebt u uw oortelefoon altijd bij de hand. Dankzij de nieuwste slimme functionaliteit blijft u georganiseerd.

Bekijk alle voordelen

Audio met hoge resolutie, draadloos, ANC-nekband

Altijd aanwezig. Geen afleiding

  • 13mm drivers/gesloten achterkant

  • Oortelefoon

  • Zwart

  • Nekband

Google Assistent. Eenvoudige bediening onderweg

Bedien uw telefoon zonder hem op te pakken: vraag het gewoon aan Google Assistent. Een simpele druk op de knop op de nekband activeert de Assistent. U kunt uw agenda laten openen, meldingen van uw telefoon laten lezen, bellen of berichten naar vrienden verzenden, afspeellijsten beheren en nog veel meer.

Ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking voor helder geluid

Geen hinderlijke echo meer als u een telefoongesprek voert. Met de akoestische echo-onderdrukking geniet u altijd van een heldere, ongestoorde verbinding.

Slanke nekband voor dagelijks comfort, de hele dag. Draaghoes

De slanke nekband zit comfortabel om uw nek.

Technische specificaties

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