Speelt al uw muziek af

Van muziek, podcasts en nieuws tot drama’s en sport: luister wat u maar wilt. U kunt luisteren naar het heldere geluid van DAB+/FM radio of geluid streamen via bluetooth. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het apparaat via de audio-ingang te koppelen aan een USB-flashdrive of draaitafel. De digitale radiotuner met 20 voorkeuzezenders biedt kristalhelder ontvangst. De cd-speler kan MP3-cd's en opgenomen cd's lezen.