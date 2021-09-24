Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
TAM2805/10
Superslank. Boordevol functies.
Ook in een kleine ruimte kunt u van groots entertainment genieten. Dit slanke microsysteem met wandmontage biedt internetradio, DAB+, Spotify Connect-compatibiliteit en Bluetooth-streaming. U kunt zelfs uw CD-speler of platenspeler aansluiten.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Wilt u graag iets beluisteren? Met dit microsysteem beschikt u over kraakvrije digitale of internetradio van duizenden zenders uit de hele wereld. U kunt muziek, podcasts en meer streamen via Bluetooth. De audio-ingang is geschikt voor bekabelde bronnen.
U kunt dit slanke microsysteem op de meegeleverde voet laten staan of de voet verwijderen om het apparaat rechtstreeks aan de muur te bevestigen. Twee full-range drivers zorgen voor helder stereogeluid.
Wilt u streamen vanaf Spotify? Deze Bluetooth-internetradio beschikt over Spotify Connect. Gebruik uw mobiele telefoon als afstandsbediening terwijl de radio het beste signaal van Spotify streamt, rechtstreeks vanaf de Spotify-servers. Twee full-range drivers leveren helder stereogeluid.
3.6
van 5
26
Reviews & awards
JOHNvdB
24/09/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Prima DAB+ radio & BT streamer
De TAM2805 lijkt qua model op de MCi298, die ik al vele jaren met genoegen gebruik. Het gaat mij bij de TAM2805 vooral om de (ten opzichte de MCi298) 'aanvullende' functies DAB+ en BT-stream. Gemakkelijke installatie en wand-ophanging. Alles werkt naar behoren. Duidelijke handleiding. Uitstekende geluidskwaliteit.
Voordelen
Gemakkelijke bediening. Wandophanging. Geluidskwaliteit
Nadelen
nog niet gevonden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM2805 Internetradio
Datum gebruik 2020-08-24
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM2805 Internetradio
Datum gebruik 2020-08-24
M. Janssen
18/09/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Ziet er prima uit en werkt perfect.
De radio geeft perfect geluid en was goed in te stellen. Moet er even rustig de tijd voor nemen maar dan werkt hij prima! We zijn er erg blij mee.
Voordelen
Prima geluid en goed instelbaar.
Nadelen
Internet is wat lastiger in te stellen maar zodra je het door hebt werkt het wel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM2805 Internetradio
Datum gebruik 2020-08-18
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM2805 Internetradio
Datum gebruik 2020-08-18
Ruud.D 2021
13/09/2021
Nederland
Mooie en veelzijdige DAB+ Internet Radio
Deze TAM2805 DAB+ Internet Radio een een prachtig vormgegeven product. Typisch een Philips kwaliteitsradio, met veel mogelijkheden. Prachtig warm geluid. Een aanrader !
Voordelen
Mooi om te zien. Veelzijdig. Prachtig geluid.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM2805 Internetradio
Datum gebruik 2021-08-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM2805 Internetradio
Datum gebruik 2021-08-13