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Niet meer leverbaar

Internetradio

TAM2805/10

3.6

| (26) Reviews & awards

Superslank. Boordevol functies.

Ook in een kleine ruimte kunt u van groots entertainment genieten. Dit slanke microsysteem met wandmontage biedt internetradio, DAB+, Spotify Connect-compatibiliteit en Bluetooth-streaming. U kunt zelfs uw CD-speler of platenspeler aansluiten.

Bekijk alle voordelen

Superslank. Boordevol functies.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Eén klein systeem voor al uw muziek

Wilt u graag iets beluisteren? Met dit microsysteem beschikt u over kraakvrije digitale of internetradio van duizenden zenders uit de hele wereld. U kunt muziek, podcasts en meer streamen via Bluetooth. De audio-ingang is geschikt voor bekabelde bronnen.

Perfect voor kleinere ruimten

U kunt dit slanke microsysteem op de meegeleverde voet laten staan of de voet verwijderen om het apparaat rechtstreeks aan de muur te bevestigen. Twee full-range drivers zorgen voor helder stereogeluid.

Eenvoudig streamen. Episch luisteren

Wilt u streamen vanaf Spotify? Deze Bluetooth-internetradio beschikt over Spotify Connect. Gebruik uw mobiele telefoon als afstandsbediening terwijl de radio het beste signaal van Spotify streamt, rechtstreeks vanaf de Spotify-servers. Twee full-range drivers leveren helder stereogeluid.

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

26

Reviews & awards

3

24/09/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima DAB+ radio & BT streamer

De TAM2805 lijkt qua model op de MCi298, die ik al vele jaren met genoegen gebruik. Het gaat mij bij de TAM2805 vooral om de (ten opzichte de MCi298) 'aanvullende' functies DAB+ en BT-stream. Gemakkelijke installatie en wand-ophanging. Alles werkt naar behoren. Duidelijke handleiding. Uitstekende geluidskwaliteit.

Voordelen

Gemakkelijke bediening. Wandophanging. Geluidskwaliteit

Nadelen

nog niet gevonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM2805 Internetradio

Datum gebruik 2020-08-24

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM2805 Internetradio

Datum gebruik 2020-08-24

18/09/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Ziet er prima uit en werkt perfect.

De radio geeft perfect geluid en was goed in te stellen. Moet er even rustig de tijd voor nemen maar dan werkt hij prima! We zijn er erg blij mee.

Voordelen

Prima geluid en goed instelbaar.

Nadelen

Internet is wat lastiger in te stellen maar zodra je het door hebt werkt het wel.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM2805 Internetradio

Datum gebruik 2020-08-18

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM2805 Internetradio

Datum gebruik 2020-08-18

13/09/2021

Nederland

Nederland

Mooie en veelzijdige DAB+ Internet Radio

Deze TAM2805 DAB+ Internet Radio een een prachtig vormgegeven product. Typisch een Philips kwaliteitsradio, met veel mogelijkheden. Prachtig warm geluid. Een aanrader !

Voordelen

Mooi om te zien. Veelzijdig. Prachtig geluid.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM2805 Internetradio

Datum gebruik 2021-08-13

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM2805 Internetradio

Datum gebruik 2021-08-13

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