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Verkrijgbaar in
Draadloze on-ear-koptelefoon
Volume beperkt tot 85 dB
LED-lampjes. Audio delen
Duurzaam en opvouwbaar
Deze koptelefoon is speciaal ontworpen om extra veilig te zijn voor jonge oren. Het volume is beperkt tot 75 dB, zodat kinderen kunnen luisteren in huis of als ze huiswerk maken. Voor het luisteren in luidruchtigere omgevingen buitenshuis kunnen ouders met de Philips Headphones-app een volumebegrenzing van 85 dB in de reismodus instellen.*
Grote ronde bedieningsknoppen aan de onderkant van de oorschelpen zorgen ervoor dat deze koptelefoon gebruiksvriendelijk is voor kinderen. Daarnaast zijn de kleinere oorschelpen met zachte oorschelpkussens extra comfortabel. De zachte hoofdband kan eenvoudig worden aangepast voor de perfecte pasvorm en heeft stippen op de achterkant, zodat kinderen kunnen zien hoe ze de koptelefoon moeten opzetten.
Deze koptelefoon trekt op de juiste manier de aandacht dankzij de kleurrijke LED-lampjes in de oorschelpen en het veelkleurige design. De LED-lichten kunnen op verschillende kleuren worden ingesteld, wat geweldig is voor kinderen die hun persoonlijke gevoel voor stijl willen uitdrukken.
Prijzen
4.6
van 5
24
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Ivonne18
16/07/2025
Nederland
Goed product, makkelijk te bedienen
Fijne koptelefoon voor onze kinderen. Wij hebben de koptelefoon gekoppeld met een galaxy tab 5 tablet en hij wordt voornamelijk gebruikt op de achterbank als we een langere rit maken. Het koppelen ging erg gemakkelijk en onze kinderen hebben er veel plezier van! Het gebruik gaat gemakkelijk. Er wordt niet te hard geluid afgespeeld en ze kunnen het apparaat zelf bedienen. Het enige wat ik een beetje vervelend vind is dat het lichtje of hij aan of uit staat zo klein is. Hierdoor is de koptelefoon al een keer leeggegaan omdat we niet gezien hadden dat deze aan stond!
Voordelen
Werkt gemakkelijk, goed geluid. Speciaal voor kinderen
Nadelen
Te klein lichtje of hij aan of uit is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon
Menuland
13/07/2025
Nederland
Super handige, mooie, bruikbare koptelefoon.
Voor mijn dochter (7 jaar) zocht ik een veilige en comfortabele draadloze koptelefoon, en we kwamen uit bij deze van Philips. Na een paar weken gebruik zijn we allebei best tevreden. Pluspunten: Volume-beperking: Het volume kan niet te hard, wat een gerust gevoel geeft. Ze kan dus zelf luisteren zonder dat ik steeds hoef te controleren. Comfortabel: De oorkussens zijn zacht en de hoofdband is licht, dus ze klaagt niet dat hij knelt of zwaar voelt, ook niet na wat langer luisteren. Goede batterijduur: Gaat makkelijk een paar dagen mee bij gemiddeld gebruik (luisteren naar luisterboeken, wat muziek en filmpjes). Draadloos = vrijheid: Ze kan rondlopen, dansen of tekenen zonder gedoe met een kabel. Oplaadkabel in dezelfde kleur; makkelijk te herkennen als de bijbehorende kabel. Heel handig Minpunten: Knopjes zijn wat klein: Het bedienen (pauzeren, volume) vindt ze soms lastig, vooral met kleine handjes. Ik vond het lastig om de eerste keer verbinding te krijgen via Bluetooth, maar dat lag misschien aan mij Een prettige, kindvriendelijke koptelefoon die doet wat hij belooft: veilig, draadloos en comfortabel. Mijn dochter gebruikt hem dagelijks met plezier. Zeker een aanrader voor ouders die op zoek zijn naar een degelijke eerste koptelefoon voor hun kind.
Deze review is gemaakt voor 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon
Deze review is gemaakt voor 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon
Mikkk
10/07/2025
Nederland
Super koptelefoon voor kinderen
Leuke koptelefoon die goed werkt. Zelf vind ik het design ook erg leuk, met lichtjes en kleuren. Kan zowel voor jongens als meiden (vind ik). Werkt gemakkelijk, een knop voor aan/uit en snel te verbinden via bluetooth. Geluid is goed. Zoons van 4 en 6 zijn er erg blij mee!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon
Volume is beperkt tot 75 dB in de normale modus en 85 dB in de reismodus, in overeenstemming met EN 50332-normen voor veilig luisteren.