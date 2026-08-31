Laat de muziek in stijl weerklinken.

Prachtige rondingen en een feest voor de zintuigen. Dankzij de luidsprekerstof van wolmix en de bovenplaat van gepolijst staal is deze kleine Bluetooth-luidspreker een echte eyecatcher. Geniet van helder geluid en tot wel 6 uur afspeeltijd.