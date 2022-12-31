ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Elk moment. Elke dag.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Elk moment. Elke dag.
  • Elk moment. Elke dag.
  • Elk moment. Elke dag.
  • Elk moment. Elke dag.
  • Elk moment. Elke dag.
  • Elk moment. Elke dag.
  • Elk moment. Elke dag.
  • Elk moment. Elke dag.
  • Elk moment. Elke dag.
  • Elk moment. Elke dag.
  • Elk moment. Elke dag.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Elk moment. Elke dag.
  • Elk moment. Elke dag.
  • Elk moment. Elke dag.
  • Elk moment. Elke dag.
  • Elk moment. Elke dag.
  • Elk moment. Elke dag.
  • Elk moment. Elke dag.
  • Elk moment. Elke dag.
  • Elk moment. Elke dag.
  • Elk moment. Elke dag.

Niet meer leverbaar

Draadloze hoofdtelefoon

TAH6506BK/00

2.9
| (17) Reviews & awards
Elk moment. Elke dag.
Bij deze slanke, draadloze koptelefoon draait alles om focus. Dankzij actieve ruisonderdrukking kunt u helemaal opgaan in de muziek waar u van houdt, waar u ook luistert. U kunt de koptelefoon met twee apparaten tegelijk koppelen voor eenvoudig multitasken.
Bekijk alle voordelen

Elk moment. Elke dag.

  • Actieve ruisonderdrukking

  • Slank en licht

  • Multipoint-koppeling

Gericht op uw muziek. Actieve ruisonderdrukking

Gericht op uw muziek. Actieve ruisonderdrukking

Wilt u geluid verminderen als u onderweg bent? De interne microfoons in de oorschelpen van deze draadloze over-ear-koptelefoon filteren het motorgeluid dat u niet wilt horen, zodat u vrij bent om bij uw favoriete muziek te zijn.

Slank ontwerp voor over het oor. Opvallende vormgeving

De ovale oorschelpen en het slanke frame geven een opvallend gevoel van stijl. De pasvorm over het oor creëert een afdichting die extern geluid passief isoleert. Drivers van 32 mm zorgen voor een diepe bas en helder, gedetailleerd geluid.

Bluetooth multipoint-connectiviteit. Beter werken

Bluetooth multipoint-connectiviteit. Beter werken

Stroomlijn uw werkdag. U kunt deze draadloze koptelefoon koppelen met twee Bluetooth-apparaten tegelijkertijd en daar naar wens tussen schakelen. Zo kunt u naar muziek luisteren vanaf uw laptop en oproepen aannemen vanaf uw telefoon.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

2.9

van 5

17

Reviews & awards

3

31/12/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Draadloze koptelefoon

Deze draadloze koptelefoon werkt perfect. Ik ben allen nog even aan het uitvogelen hoe het werkt om te kunnen bellen. De omschrijving die er bij zit is daar te beknopt voor.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH6506BK Draadloze hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH6506BK Draadloze hoofdtelefoon

12/09/2024

Deutschland

Deutschland

Preis Leistung

Super Produkt für Leute die nicht mega viel Geld ausgeben wollen aber keinen Schmarn wollen. Ich wollte Kopfhörer die eng anliegen und nicht zu bullig aussehen. Diese Kopfhörer sind perfekt, Aussehen, Comfort, Sound Qualität für diesen Preis

Voordelen

Eng Anliegen für kleinere Köpfe, gute Sound qualität

Nadelen

Nicht die allerbeste Geräuschunterdrückung aber ist nicht störend und für den Preis angemessen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

28/03/2024

Suisse

Suisse

Geverifieerde koper

Sehr leichter Kopfhörer

Sehr leichter Kopfhörer Guter Tragkomfort Preisgünstig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.