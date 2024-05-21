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  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas
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Niet meer leverbaar

Draadloze hoofdtelefoon

TAH5205BK/00

2.4
| (29) Reviews & awards

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart
Voel de bas
Zet hem op en voel die bas! Deze draadloze over-ear koptelefoon heeft een Bass Boost-knop voor een dieper basgeluid. U krijgt tot 29 uur speeltijd, snel opladen en een stabiele Bluetooth-verbinding. U zult geen beat missen.
Bekijk alle voordelen

Voel de bas

  • 40 mm drivers/gesloten achterkant

  • Lichtgewicht

  • Compact opvouwbaar

  • Tot 29 uur afspeeltijd

Krachtige neodymium-drivers van 40 mm. Bass Boost-knop.

Krachtige neodymium-drivers van 40 mm. Bass Boost-knop.

Deze over-ear-koptelefoon heeft krachtige akoestische neodymium-drivers van 40 mm die helder geluid en een rijke bas bieden. Als u nog meer bas wilt, drukt u gewoon op de Bass Boost-knop. U voelt direct het verschil.

29 uur afspeeltijd. Opladen via USB-C.

29 uur afspeeltijd. Opladen via USB-C.

U krijgt tot 29 uur afspeeltijd na 2 uur opladen via USB-C. Als de batterij bijna leeg is, kunt u eventjes 15 minuten opladen voor nog eens 4 uur muziekplezier. Met de uitneembare kabel kunt u deze koptelefoon ook bekabel gebruiken.

Lichtgewicht, verstelbare, gewatteerde hoofdband.

Deze on-ear-koptelefoon is verkrijgbaar in stijlvolle matte kleurpatronen en heeft een gewatteerde hoofdband die zo licht is dat u hem nauwelijks voelt. Op de zachte oorschelpen staat duidelijk aangegeven welke voor het linker- en welke voor het rechteroor bestemd is. Ook kunt u de hoek aanpassen totdat ze precies goed aanvoelen.

Technische specificaties

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Recensies

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2.4

van 5

29

Reviews & awards

21/05/2024

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

geweldige product en mooie ziet uit

[Employee of philipsglobal] mijn docther heeft toevreden van het product. er is heel makelijk te gebrohen.

Voordelen

handig & goed quality

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon

26/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Sound und mega bequem!

Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!

Voordelen

Lange Akkulaufzeit und Guter Klang

Nadelen

Keine aktive Geräuschunterdrückung

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

15/02/2024

Danmark

Danmark

Geverifieerde koper

Letvægts komfortable høretelefoner

Med lang batterilevetid, super godt køb, lette og komfortable, bruges dagligt i flere timer uden gener

Voordelen

letvægt, komfort, batterilevetid

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
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Voorwaarden

  1. Beschikbaarheid van functies kan variëren afhankelijk van compatibiliteit met mobiele telefoons.

  2. De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.