Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SWX2112/10
Sluit uw computer aan op een monitor
Hoogwaardige kabel geoptimaliseerd voor video met een hoge resolutie
1,8 m
Zwart
De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel en de stekker.
Draai de aansluitingen simpelweg met uw vingers. U hebt geen schroevendraaier of ander gereedschap nodig.
Gegoten uiteinden voorkomen dat de kabel gaat rafelen en verlengen de levensduur van uw kabel.