ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van verpakking
  • Primaire afbeelding
  • Foto van verpakking
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

USB-C naar HDMI-adapter

SWV6001/00

Hoogwaardige USB-C naar HDMI-adapter

Hoogwaardige USB-C naar HDMI-adapterkabel (female). Met een resolutie van 4K en een kabel van 0,15 meter.

Bekijk alle voordelen

Verbluffende helderheid en geweldig geluid

Hoogwaardige USB-C naar HDMI-adapter

  • Male-Female

  • HDMI 2.0

Geproduceerd met kwalitatieve constructie

Bij een kwalitatieve constructie worden er alleen hoogwaardige materialen gebruikt om de duurzaamheid van de producten te verlengen.

4K-resolutie (3840 x 2160)

Ondersteunt videoresolutie tot 4K (3840 x 2160) voor ultieme beeldkwaliteit en game-ervaringen.

Vloeiende beelden met 30 frames per seconde 30 Hz videosignaal

Ga lekker zitten en geniet van prachtige videobeelden van 30 frames per seconde. Hierdoor beleeft u een vloeiendere kijkervaring.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen