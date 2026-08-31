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HDMI-kabel

SWV5733B/00

Ervaar Ultra Hi-Definition-beeld

Beleef Ultra HD 4K-resolutie bij 60 fps. Snelle HDMI ondersteunt een volledig 32-kanaals audiosysteem met een bemonsteringsfrequentie van tot wel 1536 KHz en een kabel van 3 meter.

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4K 60 Hz Ultra HD met ethernet

Ervaar Ultra Hi-Definition-beeld

  • HDMI 2.0

  • 18 Gbps

  • 4K 60 Hz

  • 3 m

60 Hz frames per seconde

Een superieure kijk- en game-ervaring met beelden van maximaal 60 frames per seconde.

Geschikt voor 3D

Ondersteunt alle 3D-videoformaten, dus geschikt voor echte 3D-toepassingen voor home cinema en games.

Audio Return Channel (ARC)

Ondersteunt de verzending van digitale audiogegevens naar een audiosysteem met Surround Sound door een TV met ingebouwde tuner en HDMI-verbinding. U hebt dus geen afzonderlijke audiokabel meer nodig.

Technische specificaties

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