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SWV5733B/00
Ervaar Ultra Hi-Definition-beeld
Beleef Ultra HD 4K-resolutie bij 60 fps. Snelle HDMI ondersteunt een volledig 32-kanaals audiosysteem met een bemonsteringsfrequentie van tot wel 1536 KHz en een kabel van 3 meter.
HDMI 2.0
18 Gbps
4K 60 Hz
3 m
Een superieure kijk- en game-ervaring met beelden van maximaal 60 frames per seconde.
Ondersteunt alle 3D-videoformaten, dus geschikt voor echte 3D-toepassingen voor home cinema en games.
Ondersteunt de verzending van digitale audiogegevens naar een audiosysteem met Surround Sound door een TV met ingebouwde tuner en HDMI-verbinding. U hebt dus geen afzonderlijke audiokabel meer nodig.
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