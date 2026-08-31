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Niet meer leverbaar

HDMI-kabel

SWV5610G/00

Ervaar Ultra Hi-Definition-beeld

Beleef Ultra HD 4K-resolutie bij 60 fps. Snelle HDMI ondersteunt een volledig 32-kanaals audiosysteem met een bemonsteringsfrequentie van tot wel 1536 KHz.

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4K 60 Hz Ultra HD met ethernet

Ervaar Ultra Hi-Definition-beeld

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 1,5 m

UHD 2160p (4K)

Ondersteunt videoresoluties tot 4K of UHD 2160p. Uw scherm benadert daardoor de digitale systemen van de bioscoop.

60 Hz frames per seconde

Een superieure kijk- en game-ervaring met beelden van maximaal 60 frames per seconde.

Vergulde aansluitingen voor een betrouwbare verbinding.

Vergulde aansluitingen voor een betrouwbare verbinding.

Technische specificaties

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