Gestroomlijnd ontwerp met verstelbare kop: gemakkelijk te gebruiken en op te bergen

De Philips Handstomer 5000 is klaar om te stomen wanneer u dat bent. Stel gewoon de kop af om kleding op een kleerhanger of een plat oppervlak te stomen, en u kunt beginnen. Dankzij de verstelbare kantelbare kop kan de handstomer gemakkelijk mee op reis en is hij thuis weer snel opgeborgen.