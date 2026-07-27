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Alle series

  • De toekomst van de mode: stoom ontmoet stijl
  • De toekomst van de mode: stoom ontmoet stijl
  • De toekomst van de mode: stoom ontmoet stijl
  • De toekomst van de mode: stoom ontmoet stijl
  • De toekomst van de mode: stoom ontmoet stijl
  • De toekomst van de mode: stoom ontmoet stijl
  • De toekomst van de mode: stoom ontmoet stijl
  • De toekomst van de mode: stoom ontmoet stijl
  • De toekomst van de mode: stoom ontmoet stijl
  • De toekomst van de mode: stoom ontmoet stijl
  • De toekomst van de mode: stoom ontmoet stijl
  • De toekomst van de mode: stoom ontmoet stijl
  • De toekomst van de mode: stoom ontmoet stijl
  • De toekomst van de mode: stoom ontmoet stijl
  • De toekomst van de mode: stoom ontmoet stijl
  • De toekomst van de mode: stoom ontmoet stijl

Refurbishment

5000-serieHandstomer - refurbished

STH5020/20R1

De toekomst van de mode: stoom ontmoet stijl
Outfit uitgekozen, maar geen tijd om te strijken? Geen zorgen, wij hebben de perfecte oplossing. Vergeet lompe strijkijzers en ga voor de Philips Handstomer 5000: binnen 35 seconden gebruiksklaar, superhandig en gegarandeerd geen brandplekken!
Bekijk alle voordelen

Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

Een grandioze garderobe met Philips

De toekomst van de mode: stoom ontmoet stijl

  • Ideaal voor delicate kleding en lastige plooien

  • Stijlvol, gestroomlijnd ontwerp en gebruiksvriendelijk

  • Handig, kan mee op reis en eenvoudig op te bergen

Gestroomlijnd ontwerp met verstelbare kop: gemakkelijk te gebruiken en op te bergen

Gestroomlijnd ontwerp met verstelbare kop: gemakkelijk te gebruiken en op te bergen

De Philips Handstomer 5000 is klaar om te stomen wanneer u dat bent. Stel gewoon de kop af om kleding op een kleerhanger of een plat oppervlak te stomen, en u kunt beginnen. Dankzij de verstelbare kantelbare kop kan de handstomer gemakkelijk mee op reis en is hij thuis weer snel opgeborgen.

Plug & play: binnen een paar seconden gebruiksklaar, geen strijkplank nodig

Plug & play: binnen een paar seconden gebruiksklaar, geen strijkplank nodig

De Philips Handstomer 5000 is super gebruiksvriendelijk en warmt op in slechts 35 seconden. Vergeet het opzetten van die grote onhandige strijkplank maar, die hebt u niet meer nodig. Stoom gewoon uw kleding en maak die kreukvrij op hangers of een plat oppervlak: de klus is zo geklaard.

Eco- en Max-instellingen: kies de instelling die bij uw outfit past

Eco- en Max-instellingen: kies de instelling die bij uw outfit past

Met de Philips Handstomer 5000 kunt u alles in uw kledingkast dat kan worden gestreken ontdoen van irritante kreukels. Eco is de ideale energiebesparende standaardinstelling en Max, met een hogere stoomsterkte, is geweldig voor moeilijkere kreukels en stoffen zoals katoen.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Getest met de bacterie-/giststammen: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231^Getest met de mijtsoort: Dermatophagoides farinae (volwassen mannelijke en vrouwelijke mijten en nimfen).

  2. Het vermogen van 1400 W is gebaseerd op een apparaat dat is aangesloten op een stopcontact van 240 V. Het daadwerkelijke vermogen kan verschillen, afhankelijk van de spanning.