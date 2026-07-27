ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen

Handstomer uit de 1000-serieHandheld stomer

STH1010/10

Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
Stoom moeiteloos en snel met onze handstomer uit de 1000-serie. Dankzij het lichtgewicht en compacte ontwerp perfectioneert u uw kleding in een handomdraai, waardoor de stomer uw ultieme stylingpartner wordt. Sluit hem aan en ga aan de slag!
Bekijk alle voordelen

Lichtgewicht ontwerp voor snel ontkreuken

Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen

  • Licht en compact ontwerp

  • Snelle installatie

Doodt tot 99,9% van de bacteriën* om te verfrissen en luchtjes te verwijderen

Doodt tot 99,9% van de bacteriën* om te verfrissen en luchtjes te verwijderen

Naast het ontkreuken frist de 1000-serie ook kleding (en meubelbekleding, gordijnen, speelgoed) op en verwijdert geuren door tot 99,9% van de bacteriën te doden*.

Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen

Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen

Veilig op alle strijkbare stoffen. Gegarandeerd geen schroeiplekken.

Hittebestendige handschoen om veilig uw kleding te stomen

Hittebestendige handschoen om veilig uw kleding te stomen

Dit is het ideale accessoire voor uw lastminute stoomsessies. Dankzij de hittebestendige handschoen kunt u veilig stomen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Getest door een onafhankelijk instituut op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 na 10 seconden stomen.