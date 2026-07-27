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STH1010/10
Licht en compact ontwerp
Snelle installatie
Naast het ontkreuken frist de 1000-serie ook kleding (en meubelbekleding, gordijnen, speelgoed) op en verwijdert geuren door tot 99,9% van de bacteriën te doden*.
Veilig op alle strijkbare stoffen. Gegarandeerd geen schroeiplekken.
Dit is het ideale accessoire voor uw lastminute stoomsessies. Dankzij de hittebestendige handschoen kunt u veilig stomen.
Recensies
Getest door een onafhankelijk instituut op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 na 10 seconden stomen.