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Niet meer leverbaar

Sporthoofdtelefoon met nekband

SHQ4007/28

3

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Zweetbestendig en wasbaar

Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor de sportliefhebber. Hij is gemaakt van waterbestendige en antimicrobiële materialen, en beschikt over een snoer dat u langer of korter kunt maken. Dit maakt deze hoofdtelefoon ideaal voor gebruik in combinatie met een sportarmband of voor algemeen gebruik.

Bekijk alle voordelen

Met afstandsbediening en microfoon voor iPhone

Zweetbestendig en wasbaar

Wasbaar

Wasbaar

Gefabriceerd met waterbestendige materialen waardoor u uw oortelefoon kunt afspoelen onder de kraan

Flexibele lichtgewicht nekband

Flexibele lichtgewicht nekband voor een optimale pasvorm - ontworpen voor het sporten

Microfoon met muziekbediening

Dankzij de stijlvolle microfoon en controller kunt u praten, luisteren en uw iPod/iPhone/iPad op afstand bedienen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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3.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2

12/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Awesome

Got these the other day. Done two runs with them now. Awesome no sound from the outside world. And comfortable. The sound is amazing also. Best bit off kit I have brought for a long time. I got them for £22 from currys. A defo for runners.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ4007 Sports neckband headset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ4007 Sports neckband headset

16/08/2014

United Kingdom

United Kingdom

Failed within 4 weeks...

Disappointed in the product quality - obtaining a replacement or refund with Philips was impossible. Very disappointing from a brand I have used a lot over the years.

Deze review is gemaakt voor SHQ4007 Sports neckband headset

Deze review is gemaakt voor SHQ4007 Sports neckband headset

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