ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Foto van enkel product
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van enkel product
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van product in gebruik

Niet meer leverbaar

ActionFitSporthoofdtelefoon met microfoon

SHQ3305WS/00

3.8

| (4) Reviews & awards

Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid

Dankzij het verstelbare oorhaakje kunt u zich met de lichte en zweetbestendige Actionfit SHQ3305-hoofdtelefoon volledig concentreren op uw training zonder afgeleid te worden. Train met fantastisch geluid en maximaal comfort.

Bekijk alle voordelen

Goede pasvorm en licht

Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid

  • Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde

  • Oorhaken

Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Ultralicht ontwerp van 7,1 g voor ultiem comfort*

Ultralicht ontwerp van 7,1 g voor ultiem comfort*

Met een gewicht van slechts 7,1 g zijn deze ActionFit-sportoortelefoons zo licht en comfortabel dat u niet eens merkt dat u ze draagt. Ideaal om u bij te staan tot aan de laatste zware kilometers.

Instelbaar oorhaakje voor persoonlijke pasvorm

Instelbaar oorhaakje voor persoonlijke pasvorm

Een instelbaar oorhaakje zorgt ervoor dat de ActionFit SHQ3300-hoofdtelefoon perfect om uw oren past. Zet de hoofdtelefoon op en schuif het instelbaar oorhaakje omhoog of omlaag voor een goede pasvorm. Hoe en waar u ook sport, uw hoofdtelefoon blijft altijd comfortabel zitten.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.8

van 5

4

Reviews & awards

3
2

13/04/2015

Deutschland

Deutschland

Test Kopfhörer SHQ 3305 WS/00

Heute erhielt ich meine bestellten Philips Action Fit Overdrive SHQ 3305 WS/00 Kopfhörer. Die Verpackung finde ich sehr hübsch und wirklich gut gelungen! An der Verpackung waren leider die Ecken allesamt ausgefranzt und hier sollte man eventuell am Material etwas ändern. So wirkt das Produkt nämlich gleich gebraucht, obwohl es neu ist. Nach dem Öfnnen der Verpackung sah ich die 3 Adaptergrößen für die Ohrfassungen, das kleine, schwarze Säckchen zum aufbewaren der Kopfhörer und die Kopfhörer natürlich. Der vergoldete 3,5mm Klinkeranschluß wirkt recht edel und alles im allen wirkt das Produkt recht wertig. Lediglich die weiße, zusammengeknüllte Kopfhörerschnur im unteren Fach wirkt recht unaufgeräumt und nagt ein wenig an dem ganzen wertigen Design. Erst nachdem ich den Kopfhörer aus der Verpackung nahm, viel mir direkt der reflektierende Bereich auf dem Clipp auf- sehr gut! Da hat jemand mitgedacht und für uns Jogger ist sowas eh gut. Das Kabel zwischen Kopfhörer und Anschluss wirkt etwas steif und billig, kann aber auch daran liegen, dass es einfach nur neu ist und erstmal eingetragen werden muss. Ich traue diesen dünnen Kabeln immer wenig zu, da beim Laufen ich das ein oder andere Mal an dem Kabel hängenbleibe... Gespannt bin ich auch auf das Mikrofon, was zu meiner Freude keinerlei Kanten hat. Bei den anderen Konkurrenzmodellen bleibt das Mikro oft an der Kleidung hängen. Die Kopfhörer sind sehr leicht und man spürt keine harten Plastikkanten am Ohr - SEHR GUT!!!. Im Gegenteil, sie liegen sehr angenehm im Ohr und fühlen sich gut an. Ich werde die Kopfhörer nun intensiv eine Woche testen, egal ob Sport oder im täglichen Gebrauch. In der Beschreibung steht, das es ein besonders starkes Kevlar-Kabel ist- na dann schauen wir mal. Wetter- und Schweißfest ebenso und der Sound soll bombastisch sein. Naja, schreiben kann mal viel, ich teste und berichte. --------------- So, die Kleinen durften mich auf vielen Kilometern begleiten und der ein oder andere positive Punkt ist erst dort zum Vorschein gekommen. Die Kopfhörer sind extrem leicht und der weiche Kunststoff sorgt für keinerlei Reibung am Ohr. Für meine Miniohren war der Winkel der Lautsprechereinheit leider etwas zu gering gekröpft und es drückte an der Ohrmuschel. Ferner würde ich versuchen das Mikrophon an die schmale Seite zu platzieren, da beim laufen und sprechen sich oft das Mic auf die Jackenseite dreht. Würde ich die Kopfhörer wieder kaufen? JA Würde ich sie empfehlen? JA Halten sie was sie versprechen? JA alles in allem, eine sehr gute Wahl!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon

02/01/2016

France

France

Geverifieerde koper

Fait de qu'on lui demande

Très bon produit, bonne tenue pour courir, très agréable à porter

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3305WS Sports headphones with mic

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3305WS Sports headphones with mic

14/07/2016

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Sitzt perfekt und rutscht nicht

Die Kopfhörer sind super. Der Klang war mit meinen alten Kopfhörern etwas besser, aber er ist immer noch gut. Sie sitzen perfekt im Ohr und rutschen nicht heraus. Auch eine Schulklasse im Bus ist kaum zu hören.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen