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Niet meer leverbaar

Sporthoofdtelefoon met oorhaakjes

SHQ3007/28

Zweetbestendig en wasbaar

Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor de sportliefhebber. Hij is gemaakt van waterbestendige en antimicrobiële materialen, en beschikt over een snoer dat u langer of korter kunt maken. Dit maakt deze hoofdtelefoon ideaal voor gebruik in combinatie met een sportarmband of voor algemeen gebruik.

Bekijk alle voordelen

Met iPhone-afstandsbediening en verlengsnoer

Zweetbestendig en wasbaar

Microfoon met muziekbediening

Dankzij de stijlvolle microfoon en controller kunt u praten, luisteren en uw iPod/iPhone/iPad op afstand bedienen.

Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis

De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.

Stereogeluid met basoptimalisatie - geeft u nieuwe energie bij het sporten

Akoestiek afgestemd op het verbeteren van de sportervaring - geeft u nieuwe energie bij het sporten

Technische specificaties

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