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Niet meer leverbaar
SHQ3007/28
Zweetbestendig en wasbaar
Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor de sportliefhebber. Hij is gemaakt van waterbestendige en antimicrobiële materialen, en beschikt over een snoer dat u langer of korter kunt maken. Dit maakt deze hoofdtelefoon ideaal voor gebruik in combinatie met een sportarmband of voor algemeen gebruik.
Dankzij de stijlvolle microfoon en controller kunt u praten, luisteren en uw iPod/iPhone/iPad op afstand bedienen.
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.
Akoestiek afgestemd op het verbeteren van de sportervaring - geeft u nieuwe energie bij het sporten
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