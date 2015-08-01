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Niet meer leverbaar
Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid
Zet een nieuw persoonlijk record met de vederlichte Actionfit SHQ1300-hoofdtelefoon. Deze robuuste hoofdtelefoon is niet alleen bestand tegen zweet en regen, maar verzekert u bovendien van krachtige bastonen en een optimale pasvorm, dankzij hoogwaardige drivers en een C-vormige stabiliteitsvergrendeling.
Drivers van 8,6 mm/open achterzijde
Oordopje
Met een gewicht van slechts 5,7 g zijn deze ActionFit-sportoortelefoons zo licht en comfortabel dat u niet eens merkt dat u ze draagt. Ideaal om u bij te staan tot aan de laatste zware kilometers.
De ActionFit-oortelefoon wordt geleverd met een kabelklem, die de kabel bij u uit de buurt houdt zodat u tot het uiterste kunt gaan.
4.1
van 5
7
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Philip95
01/08/2015
Deutschland
Klasse Sportkopfhörer
Die Beschreibung hat sehr viel versprochen, daher habe ich mich für diesen Sportkopfhörer entschlossen. Das Preisleistungs- Verhältnis ist einfach TOP! Für jede Ohrgröße sind passende Ohrstöpselgrößen vorhanden, sodass der Kopfhörer sehr gut und auch vor allem fest beim laufen im Ohr sitzt. Zudem kommt ein super Design, mit einem sehr stabilen Kabel und guter Verarbeitung, dass zu modernen Sportkleidungen passt aber trotzdem noch auffällt. Beim Klang muss man jedoch kleine abstriche machen, die man aber gerne in kauf nimmt, da er zum Laufen o.ä. einen solchen klang abgibt, dass man es gar nicht mehr wahr nimmt. Dies kann man aber bei diesem Preis auch nicht erwarten. Fazit: Ein einfacher, super stylischer Sportkopfhörer mit viel Halt und dabei ausreichenden Klang, der alle Anforderungen beim Sport treiben erfüllt. Wer sich überlegt einen Kopfhörer zum Sport treiben anzuschaffen, findet hier genau dass was er sucht!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ1300LF Sportkopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ1300LF Sportkopfhörer
Bee-Em
26/01/2021
United Kingdom
Intelligent design and wonderful functionality
I like the way they stay in my ears and are very comfortable. Most importantly, they allow me to hear what is going on around me as I exercise by biking or walking. Music-wise, while obviously not being of hi-fi standard, they have a lively musical profile, making pop music in particular very engaging. Clever sweat-proof design and adjustability to find the right fit, along with enclosed carrying pouch, make these headphones a winner for me. Only downside: I don't appreciate the flashy orange and white design of the ones I could find on Amazon! Would have bought the lower profile green and white design if I could have found it
Voordelen
They stay in the ears. Allow me to hear what is going on around me. Perfectly good sound for when out and about
Nadelen
Orange and white colouring too flashy
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ1300LF Sports headphones
Datum gebruik 2019-12-26
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ1300LF Sports headphones
Datum gebruik 2019-12-26
Tek87t
18/01/2017
Italia
Geverifieerde koper
Ottime, buon bilanciamento audio !!
[Employee of philipsglobal] Ben bilanciate, durante lo sport non si muovono minimamente... Philips si conferma ancora un buon brand, rapporto qualità/prezzo eccellente.
Deze review is gemaakt voor SHQ1300LF Sports headphones
Deze review is gemaakt voor SHQ1300LF Sports headphones
IPX4- en IPX7-gecertificeerd voor hoofdtelefoons en IPX2-gecertificeerd voor headsets.