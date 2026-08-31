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Niet meer leverbaar

Sporthoofdtelefoon met microfoon

SHQ1255TBK/00

Kom maar op

De ultralichte SHQ1255 is uw perfecte maatje tijdens het hardlopen en in de sportschool. De stevige koptelefoon biedt een krachtige bas en heeft een comfortabele pasvorm.

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Zweetbestendig

Kom maar op

  • 13,6 mm drivers/halfgesloten

  • Oorhaken

Oorhaak voor stabiliteit en comfort

De oorhaak biedt stabiliteit en een comfortabele pasvorm.

Bedien uw muziek en beantwoord oproepen tijdens het sporten

Blijf verbonden. Met de ingebouwde microfoon en bediening (IPX2) kunt u snel en eenvoudig oproepen beantwoorden of een ander nummer opzetten terwijl u traint.

Open akoestisch ontwerp waardoor u alert bent op uw omgeving

Deze ActionFit-hoofdtelefoon blokkeert geluid niet, zodat u zich altijd bewust blijft van uw omgeving en alert kunt blijven, vooral als u buiten traint. Een open akoestisch platform biedt hoogwaardig geluid, zonder dat u de wereld hoeft buiten te sluiten.

Technische specificaties

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