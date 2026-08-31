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Niet meer leverbaar

Sport-oortelefoon

SHQ1007/28

Zweetbestendig

Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor de sportliefhebber. Hij is gemaakt van waterafstotende en antimicrobiële materialen, en beschikt over een snoer dat u langer of korter kunt maken. Dit maakt deze hoofdtelefoon ideaal voor gebruik in combinatie met een sportarmband of voor algemeen gebruik.

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met afstandsbediening en microfoon voor iPhone

Zweetbestendig

Microfoon met muziekbediening

Dankzij de stijlvolle microfoon en controller kunt u praten, luisteren en uw iPod/iPhone/iPad op afstand bedienen.

Transpiratiebestendig

Transpiratiebestendig

Ontworpen met een waterbestendige laag die uw hoofdtelefoon beschermt tegen inwerking van transpiratie

Aangepaste snoerlengte

Het snoer is maar 60 cm en is ontworpen voor gebruik met een sportarmband. Voor de perfecte pasvorm kunt u ook het verlengsnoer van 60 cm gebruiken.

Technische specificaties

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