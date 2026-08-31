Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SHQ1007/28
Zweetbestendig
Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor de sportliefhebber. Hij is gemaakt van waterafstotende en antimicrobiële materialen, en beschikt over een snoer dat u langer of korter kunt maken. Dit maakt deze hoofdtelefoon ideaal voor gebruik in combinatie met een sportarmband of voor algemeen gebruik.
Dankzij de stijlvolle microfoon en controller kunt u praten, luisteren en uw iPod/iPhone/iPad op afstand bedienen.
Ontworpen met een waterbestendige laag die uw hoofdtelefoon beschermt tegen inwerking van transpiratie
Het snoer is maar 60 cm en is ontworpen voor gebruik met een sportarmband. Voor de perfecte pasvorm kunt u ook het verlengsnoer van 60 cm gebruiken.
Recensies