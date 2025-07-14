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Niet meer leverbaar

Kinderhoofdtelefoons

SHK2000BL/00

4.5
| (6) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Perfect voor uw kind
De perfecte hoofdtelefoon om de jongste muziekliefhebbers te laten kennismaken met een wereld vol geluid. De speelse vormgeving en de heldere bas zijn ideaal voor opgroeiende kinderen. Het sterke ontwerp kan elke situatie aan. Dankzij een volumebegrenzing van 85 dB is muziek luisteren leuk en veilig.
Bekijk alle voordelen

Op maat gemaakt voor kinderen, maximaal volume beperkt

Perfect voor uw kind

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Blauw/groen

  • Volume beperkt tot 85 dB

Ergonomische, verstelbare hoofdband groeit mee met uw kind

Ergonomische, verstelbare hoofdband groeit mee met uw kind

De eenvoudige, ergonomische hoofdband is volledig verstelbaar voor een goede pasvorm en groeit zo samen met uw kind mee.

Neodymium-luidsprekerdrivers van 32 mm zorgen voor een puur, gebalanceerd geluid

Neodymium-luidsprekerdrivers van 32 mm zorgen voor een puur, gebalanceerd geluid

Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, gebalanceerde geluidskwaliteit.

Duurzaam ontwerp zonder schroeven voor langere levensduur

Duurzaam ontwerp zonder schroeven voor langere levensduur

Dankzij het duurzame ontwerp zonder schroeven gaan de onderdelen van de hoofdtelefoon minder snel kapot bij hardhandig gebruik.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

6

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
1

14/07/2025

België

België

Sounds better than most headphones of €80

Our kids love the headphones. They look very good, look durable and above all beat many headphones in sound quality. Cannot match my Grado Sr80 and SR80x but the quality comes close, even more spacial, great detail, natural sound and very pleasing sound. Makes you want to listen more to it. It fitst perfectly on the head of our 3 and 5 year old but also on the head of an adult. I think most headphone producers should be ashamed that Philips is able to produce such a good sounding headphone for such a modest price. Without doubt sounds better than the (€80) Sony WH-CH720N we also own.

Voordelen

geluidskwaliteit, looks, stevigheid

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons

13/02/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Was mich besonders an diesem Kopfhörer begeistert, ist die automatische Abregelung der Lautstärke. Das schont die Ohren der Kinder. Hier habt ihr echt gut mitgedacht Philips! Er ist auch robust und hält einem Fall gut stand. Klang finde ich persönlich für den Preis super!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für Kinder

Was mit besonders an diesen Kopfhörern gefällt, das es automatisch eine Begrenzung der Lautstärke gibt. Somit werden die Ohren der Kinder geschützt. Des Weiteren ist der Kopfhörer sehr robust gebaut und hält einiges aus. Klanglich sind die Kinder sehr zufrieden, ich selbst habe es auch Mal ausprobiert und war überrascht von guten Klang.

Voordelen

Schutz vor zu lauter Musik, robust und klanglich super

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

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