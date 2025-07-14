Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Blauw/groen
Volume beperkt tot 85 dB
De eenvoudige, ergonomische hoofdband is volledig verstelbaar voor een goede pasvorm en groeit zo samen met uw kind mee.
Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, gebalanceerde geluidskwaliteit.
Dankzij het duurzame ontwerp zonder schroeven gaan de onderdelen van de hoofdtelefoon minder snel kapot bij hardhandig gebruik.
4.5
van 5
6
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
audiophile80
14/07/2025
België
Sounds better than most headphones of €80
Our kids love the headphones. They look very good, look durable and above all beat many headphones in sound quality. Cannot match my Grado Sr80 and SR80x but the quality comes close, even more spacial, great detail, natural sound and very pleasing sound. Makes you want to listen more to it. It fitst perfectly on the head of our 3 and 5 year old but also on the head of an adult. I think most headphone producers should be ashamed that Philips is able to produce such a good sounding headphone for such a modest price. Without doubt sounds better than the (€80) Sony WH-CH720N we also own.
Voordelen
geluidskwaliteit, looks, stevigheid
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons
blauesband
13/02/2023
Deutschland
Sehr gut
Was mich besonders an diesem Kopfhörer begeistert, ist die automatische Abregelung der Lautstärke. Das schont die Ohren der Kinder. Hier habt ihr echt gut mitgedacht Philips! Er ist auch robust und hält einem Fall gut stand. Klang finde ich persönlich für den Preis super!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
MichelleHomburg
10/08/2022
Deutschland
Hervorragend für Kinder
Was mit besonders an diesen Kopfhörern gefällt, das es automatisch eine Begrenzung der Lautstärke gibt. Somit werden die Ohren der Kinder geschützt. Des Weiteren ist der Kopfhörer sehr robust gebaut und hält einiges aus. Klanglich sind die Kinder sehr zufrieden, ich selbst habe es auch Mal ausprobiert und war überrascht von guten Klang.
Voordelen
Schutz vor zu lauter Musik, robust und klanglich super
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHK2000BL Kopfhörer für Kinder