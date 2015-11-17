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Niet meer leverbaar

Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

SHB5500BK/00

3

| (70) Reviews & awards

Heldere en krachtige bas, draadloos

Draadloze Philips-hoofdtelefoon met Bluetooth-connectiviteit heeft geen snoeren, maar zeker geen gebrek aan geluidskwaliteit. Geniet urenlang van muziek en gesprekken dankzij zachte oorschelpen en een lange batterijlevensduur.

Bekijk alle voordelen

Geen snoeren meer, wel dezelfde kwaliteit

Heldere en krachtige bas, draadloos

  • Drivers van 32 mm/halfgesloten

  • Voor op het oor

High Intensity-drivers van 32 mm voor grootse en heldere bas

High Intensity-drivers van 32 mm voor grootse en heldere bas

De instelbare oorschelpen en hoofdband zijn geschikt voor iedereen

De instelbare oorschelpen en hoofdband zijn geschikt voor iedereen

De instelbare oorschelpen passen altijd op uw hoofd zodat u niet eens meer merkt dat u ze draagt.

Bluetooth-technologie voor onbeperkte bewegingsvrijheid

Bluetooth-technologie voor onbeperkte bewegingsvrijheid

Koppel de hoofdtelefoon met een Bluetooth-apparaat om draadloos van kristalheldere muziek te genieten.

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

70

Reviews & awards

17/11/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima!

De hoofdtelefoon werkt uitstekend, mooie bassen, goed geluid. Makkelijk te installeren, fijn apparaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

22/06/2015

Nederland

Nederland

Grandioos

Ik heb deze headset cadeau gekregen van mijn man want hij deed mee met een actie die Menzis zorgverzekeraar toen had. Ik vind het een hele goede en een mooie headset en natuurlijk is die draadloos wat eigenlijk heel erg makkelijke en vele voordelen met zich mee brengt. En de geluid die de Headset produceert zeg je u tegen diepe klanken en de bas hoor je uitstekend.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

31/01/2016

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

sehr guter Klang, große Reichweite, schneller Verbindungsaufbau

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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