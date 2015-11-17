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Niet meer leverbaar
SHB5500BK/00
Heldere en krachtige bas, draadloos
Draadloze Philips-hoofdtelefoon met Bluetooth-connectiviteit heeft geen snoeren, maar zeker geen gebrek aan geluidskwaliteit. Geniet urenlang van muziek en gesprekken dankzij zachte oorschelpen en een lange batterijlevensduur.
Drivers van 32 mm/halfgesloten
Voor op het oor
De instelbare oorschelpen passen altijd op uw hoofd zodat u niet eens meer merkt dat u ze draagt.
Koppel de hoofdtelefoon met een Bluetooth-apparaat om draadloos van kristalheldere muziek te genieten.
3.0
van 5
70
Reviews & awards
barny
17/11/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Prima!
De hoofdtelefoon werkt uitstekend, mooie bassen, goed geluid. Makkelijk te installeren, fijn apparaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Charmed1984
22/06/2015
Nederland
Grandioos
Ik heb deze headset cadeau gekregen van mijn man want hij deed mee met een actie die Menzis zorgverzekeraar toen had. Ik vind het een hele goede en een mooie headset en natuurlijk is die draadloos wat eigenlijk heel erg makkelijke en vele voordelen met zich mee brengt. En de geluid die de Headset produceert zeg je u tegen diepe klanken en de bas hoor je uitstekend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Opa58
31/01/2016
Deutschland
Geverifieerde koper
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
sehr guter Klang, große Reichweite, schneller Verbindungsaufbau
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer