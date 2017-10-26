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Niet meer leverbaar
SHB4385BK/00
Drivers van 8,2 mm/gesloten achterkant
Oortelefoon
Afspeelduur: 6 + 6 uur
Comfortabele pasvorm
Siliconen oorcaps in 3 maten voor een betere, persoonlijke pasvorm.
6 uur afspeelduur is genoeg om van uw muziek te genieten tijdens lange sessies. Aansluiting op het oplaadetui levert nog eens zes uur afspeelduur op.
Hoofdtelefoon beschikt over BASS+ en luidsprekerdrivers van 8,2 mm die een grootse, diepe bas produceren.
2.5
van 5
4
Reviews & awards
CHICODYC
26/10/2017
España
LIGEROS Y FUNCIONALES
Lo compré porque buscaba duración de la bateria , claridad de sonido y sensación de que no lo llevaba puesto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Desgabe
29/07/2018
France
Bonne qualités sonore, mais des difficultés de maintient dans l'oreille
Un excellent rendu son, mais pas mal de problème au niveau du maintient dans l'oreille malgré le changement des embouts, pas facile de trouver celui qui va bien pour votre oreille car il y en a que trois (petit, moyen,grand) qui pour moi ne correspondent pas à ma morphologie d'oreille, dommage.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil
Freddie95
15/09/2019
United Kingdom
Right Earphone Really Quiet After Just Over One Month
Would not recommend these. After using them for just over a month the right earphone is now really quiet to the point where they are unusable (feels like I just have the left one in). Disappointing because I was enjoying using them in the short time they were functional.
Deze review is gemaakt voor SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones
Deze review is gemaakt voor SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones
De werkelijke resultaten kunnen variëren