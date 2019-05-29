Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SHB4305BK/00
Drivers van 12,2 mm/gesloten achterkant
Oortelefoon
Afspeelduur: 6 uur
Uiterst comfortabel
Deze grootse, krachtige bas laat u de beat echt voelen. Krachtige 12,2 mm luidsprekerdrivers zorgen voor een diepe bas vanuit een gestroomlijnd, compact design.
Met een afspeelduur van 6 uur hebt u voldoende energie om de hele dag muziek af te spelen.
Koppel de hoofdtelefoon eenvoudig met een Bluetooth-apparaat voor draadloze muziek.
3.4
van 5
8
Reviews & awards
JaroN
29/05/2019
België
Perfect
Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
angel42
25/08/2018
France
Un son HIFI, puissant et propre
Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil
Rob69
29/04/2018
Italia
Compralo Che Aspetti....
Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !
Deze review is gemaakt voor SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
Deze review is gemaakt voor SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
De werkelijke resultaten kunnen variëren