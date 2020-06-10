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Niet meer leverbaar
SHB2515BK/10
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Een vrij gevoel. Deze draadloze oortelefoon biedt een ongelofelijke speelduur van 110 uur dankzij de draagbare oplaadcase. Geniet van geweldig geluid tijdens het luisteren naar uw muziek en directe toegang tot de virtuele assistent van uw telefoon. Iemand zin om een reis te boeken?
Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde
Bluetooth®
Zwart
Akoestische neodymium-luidsprekerdrivers van 6 mm zorgen voor een indrukwekkend geluid en een krachtige bas. De ovale akoestische buis maximaliseert passieve geluidsisolatie. In de monomodus hebt u de mogelijkheid om één oor vrij te houden wanneer u contact wilt houden met de wereld om u heen.
Uw koptelefoon kan direct worden gekoppeld zodra u deze uit de case haalt. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, onthoudt de koptelefoon het laatste apparaat waaraan deze is gekoppeld.
3.7
van 5
24
Reviews & awards
HJDAM
10/06/2020
Nederland
Geverifieerde koper
goede kwaliteit én hij blijft in mijn oren zitten
De kwaliteit van het geluid is goed, misschien zou de bas iets meer kunnen. Fijne pasvorm en handig in gebruik.
Voordelen
pasvorm en geluid
Nadelen
mogelijk iets te weinig bas
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2515WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Datum gebruik 2019-05-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2515WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Datum gebruik 2019-05-10
Adrianus1946
20/03/2020
Nederland
Beveel ik aan. Geweldig geluid en zitten lekker go
Ook nog een powerbank, dus altijd stroom voor deze geweldige Upbeat en mobile. Zeer goed geluid En zitten geweldig, ook met sporten
Voordelen
Past goed, powerbank en belangrijkste geweldig geluid.
Nadelen
Nog niet gevonden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2515BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2515BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
D.P.
28/04/2020
België
Waar voor je geld!
Kwaliteit van het geluid, draagcomfort, speelduur, gebruiksgemak , "looks", haast te veel om op te noemen...
Voordelen
Sound, comfort, speelduur & gebruiksgemak.
Nadelen
Sluiten zó goed omgevingsgeluid af dat het serieus uitkijken is als ik ze op mijn fiets gebruik!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2515BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Datum gebruik 2020-03-28
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2515BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Datum gebruik 2020-03-28