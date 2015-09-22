Mooie handzame portable speaker in opvallende en vrolijke blauwe kleur. Valt direct op dat hij redelijk zwaar is voor een portable speaker, voordeel daarvan is wel dat hij behoorlijk degelijk aanvoelt. De Bluetooth koppeling met mijn telefoon was eenvoudig gemaakt, erg gebruiksvriendelijk! Het geluid is helder en prima. Niet heel bijzonder, maar voor een portable speaker gewoon goed. Viel me wel op dat de speaker niet zo hard kan. Ik had in gedachten om deze speaker ook tijdens het varen te gebruiken op de boot, maar denk dat hij daar niet hard genoeg voor gaat. Voor bijvoorbeeld in het park is hij denk ik wel geschikt in kleine gezelschappen als achtergrond muziek. Overall, een mooie degelijke portable speaker. Mooi apparaat voor een mooie prijs!