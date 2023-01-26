Een tijdje geleden heb ik de flessen van Avent Naturel ontvangen om ze te testen. Mijn zoon was op dat moment 4 maanden oud. Deze speen (nummer 4, voor 3 maanden en ouder) zou dus het beste bij mijn zoon passen. De fles ligt goed in de hand en deze speen vond mijn zoon ook erg prettig. Het ging niet te snel en niet te langzaam. Ondertussen is mijn zoon 5 maanden en we gebruiken nog steeds deze speen. Door de brede speen sluit het goed rond de mond van mijn baby en komt er weinig lucht bij. Mijn zoon is best kieskeurig met de flessen. Deze flessen van Avent zijn de enige die hij pakt en waar hij minder tot niet van spuugt. Heel fijn dus!