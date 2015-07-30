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  • Past in kleine mondjes en handjes
  • Past in kleine mondjes en handjes
  • Past in kleine mondjes en handjes
  • Past in kleine mondjes en handjes
  • Past in kleine mondjes en handjes
  • Past in kleine mondjes en handjes

Niet meer leverbaar

AventBijtring serie Dierenvormen

SCF894/01

5
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan
Past in kleine mondjes en handjes
De BPA-vrije SCF894/01-bijtringen uit de Avent Animal-serie masseren het gevoelige tandvlees van je baby als de eerste tandjes doorkomen. Het kleurrijke en speelse ontwerp is speciaal ontworpen voor kleine mondjes en handjes.
Bekijk alle voordelen

Bijtring die tandpijn verzacht

Past in kleine mondjes en handjes

  • Fase 3

  • Bijtring voor de kiezen

Eenvoudig te reinigen met warm water

Eenvoudig te reinigen met warm water

Deze bijtring kan door de ronde randen ergonomisch worden vastgehouden door je baby. Dit betekent dat de bijtring ook gemakkelijk is schoon te maken en door de vorm raakt deze niet snel verstrikt. Spoel eenvoudig met warm water en de bijtring is weer klaar voor gebruik!

Verschillende texturen verkoelen en masseren het tandvlees, wanneer de kiezen doorkomen

Verschillende texturen verkoelen en masseren het tandvlees, wanneer de kiezen doorkomen

Deze met gel gevulde bijtring kan worden gekoeld in de koelkast. Door de koele druk vermindert de tandpijn van je baby. De verschillende texturen bieden afwisselende drukniveaus die bij de voorkeur van je baby passen.

De Philips Avent-bijtringen zijn volledig vrij van Bisfenol A en ftalaten

De Philips Avent-bijtringen zijn volledig vrij van Bisfenol A en ftalaten

BPA-vrij – Volgens EU-richtlijn 2011/8/EU.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

30/07/2015

Nederland

Nederland

Mooi en leuk

Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen

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