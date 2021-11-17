Het spijt me om te horen dat het AirFree ventiel zo tegenvalt en ik kan me voorstellen dat u dat erg jammer vindt. Wat ik u wil vragen is om de fles nog een keer helemaal uit elkaar te halen en opnieuw in elkaar te zetten. Zorg ervoor dat het ventiel naar boven wijst, zodat het op één lijn zit met de neus van de baby. Hierdoor blijft de speen als het goed is vol staan. Welke flesjes gebruikt u overigens? Het ventiel is niet te gebruiken met Avent Natural flessen. Mocht dit niet tot verbetering leiden, dan adviseer ik u contact te zoeken met onze klantenservice. Dat kan telefonisch naar 0900 202 11 77, maar ook met een berichtje in Facebook Messenger of op Twitter. Wie weet tot daar!