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Drinkbekers voor peuters
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Philips Avent Grote-mensenbeker
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SCF782/00
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Gebruiksaanwijzing
Alles (9)
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Waarom verschilt de schaal op mijn Philips Avent-beker van die op de verpakking?
Kan ik mijn Philips Avent-producten steriliseren?
Kan ik dit product in de magnetron gebruiken?
Kan ik deze beker gebruiken om flesvoeding te maken?
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product
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