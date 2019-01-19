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  • Helpt bij de overstap naar open bekers
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  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers

Philips AventGrote-mensenbeker

SCF782/00

2.5
| (119) Reviews & awards
Helpt bij de overstap naar open bekers
Maak het makkelijker voor je peuter om van drinkbekers over te stappen naar open bekers, zonder te knoeien. Dankzij de met de lip geactiveerde technologie komt er alleen drinken uit de beker wanneer de lip van het kind tegen de rand drukt.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

De ideale overgangsbeker voor opgroeiende peuters

Helpt bij de overstap naar open bekers

  • 260 ml

  • 260 ml

  • 9 m+

360° drinken langs de hele rand van de beker, zoals uit een open beker

360° drinken langs de hele rand van de beker, zoals uit een open beker

Met deze beker zonder tuit kun je 360° drinken langs de hele rand, net als met een grote-mensenbeker.

Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*

Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*

Door het ontwerp van deze beker zonder tuit kunnen tanden gezond groeien.

Met de lip geactiveerde technologie

Met de lip geactiveerde technologie

Deze beker zonder tuit heeft een uniek met de lip geactiveerd ventiel, zodat er alleen drinken uit de beker komt wanneer de lip van het kind tegen de rand drukt. Tussen de slokjes door gaat het ventiel automatisch dicht, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over knoeien.

Technische specificaties

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Recensies

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2.5

van 5

119

Reviews & awards

19/01/2019

Nederland

Nederland

Goede trainbeker

Ik ben erg tevreden over deze beker, mijn kind van 6 mnd oud wilde geen tuitbeker maar een gewone beker. Het drinken uit een gewone beker is nog lastig voor hem en het wordt daarom altijd een knoeiboel. Deze beker is de ideale tussenoplossing!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF782/00 Grote-mensenbeker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF782/00 Grote-mensenbeker

31/03/2018

Nederland

Nederland

prima beker

Bij onze laatste werkt deze beker geweldig! Onze oudste had er minder mee. Enige nadeel lijkt te zijn dat de zacht plastic ring moeilijk goed schoon te houden is onder de randen ed.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF782 Grote-mensenbeker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF782 Grote-mensenbeker

18/03/2016

Nederland

Nederland

Het is een oefenbeker, dus nat hoort erbij.

Ik lees veel in de reviews dat ze nat worden tijdens het drinken. Dit klopt. Mijn zoontje had hier in het begin ook last van. Ik deed hem gewoon een slabber om. Het is een oefen beker, als jij ze een gewoon glas geeft worden ze toch ook helemaal nat? DE BEKER WERKT! Na een paar keer nat worden had mijn zoontje het heel snel door! Hij had door dat hij de deksel niet zo ver in moest drukken. Waar ik mij vooral over verwonderende was dat de stap naar een gewone beker heel klein is. Mijn zoon kon in mum van tijd uit een gewone beker drinken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF782 Grote-mensenbeker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF782 Grote-mensenbeker

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 77% van de ondervraagde kindertandartsen is het erover eens dat deze beker zorgt voor een gezonde ontwikkeling van de mond (onafhankelijk online onderzoek, VS, april 2016)

  2. 72% van de ondervraagde kindertandartsen raden de met de lip geactiveerde technologie aan (onafhankelijke online onderzoek, VS, april 2016)