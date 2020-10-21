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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF753/13
Niet meer leverbaar
Eco passport - English (US)
Gebruiksaanwijzing
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Kan ik mijn Philips Avent-producten steriliseren?
Mogen er frisdranken, koolzuurhoudende drankjes of warme dranken in de beker?
Is het product vaatwasmachinebestendig?
Waarom verschilt de schaal op mijn Philips Avent-beker van die op de verpakking?
Zijn Philips Avent-bekers compatibel met andere Avent-producten?
Kan ik mijn Philips Avent-fles opwarmen in de magnetron?
Is mijn Philips Avent-product BPA- en BPS-vrij?
Je Philips Avent-drinkbekers reinigen en steriliseren