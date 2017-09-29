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Niet meer leverbaar
4.4
van 5
9
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Dutsje
29/09/2017
België
Heel tevreden
Zeer goede lepeltjes, ze zijn fijn in de hand te houden en heel gemakkelijk proper te maken, we steken ze meestal mee in de vaatwasser en ze blijven er mooi uitzien, de tip van het lepeltje vind ik niet zo zacht, ook niet hard, maar toch tegen de eerste tandjes bestendig, enkel jammer van de hogere aankoopprijs, maar omdat ze duurzaam zijn vind ik ze toch het waard
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF710/00 Voedingslepels voor jonge peuters 6m+
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF710/00 Voedingslepels voor jonge peuters 6m+
Krümmel1
11/03/2018
Deutschland
Geverifieerde koper
Top
Mein Baby liebt den Löffel. Er isst mit keinem anderen mehr. Hat bisher keinerlei Verfärbungen.
Deze review is gemaakt voor SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten
Deze review is gemaakt voor SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten
Geliebter
11/03/2018
Deutschland
Top
Mein Baby liebt den Löffel. Er isst mit keinem anderen mehr. Hat bisher keinerlei Verfärbungen.
Deze review is gemaakt voor SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten
Deze review is gemaakt voor SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten
Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging.
Zacht mondstuk is niet leverbaar in de VS