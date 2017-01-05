Onze zoon is nu 8 weken oud en krijgt borstvoeding. Het eerste keer uit een flesje was een ramp want hij wist niet wat hij er mee moest (ander merk). Toen het kleine avent flesje in een van de gratisbaby boxen geprobeerd en hij wist gelijk wat hij er mee moest! Dit flesje hebben we gebruikt om te oefenen en daarna een grotere erbij gekocht. Ik was ze altijd met de hand af zodat ze weer snel gebruikt kunnen worden en tot nu toe gaat dat allemaal perfect. Echt een aanrader!