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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF683/07
Niet meer leverbaar
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Welke Philips Avent Natural-speen is geschikt voor mijn baby?
Wat zorgt ervoor dat de Philips Avent-flessen geen darmkrampjes veroorzaken?
Is mijn Philips Avent-product recyclebaar?
Waarvan zijn de Philips Avent-flessen en -onderdelen gemaakt?
Kan ik mijn Philips Avent-fles opwarmen in de magnetron?
Zijn Philips Avent-flessen geschikt voor de vriezer?
Hoe nauwkeurig is de schaalverdeling op mijn Philips Avent-fles?
Is mijn Philips Avent-product BPA- en BPS-vrij?