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Niet meer leverbaar
2 stuks
Speen voor langzame toevoer
1m+
Ons Anti-colic-ventiel is ontworpen om winderigheid, darmkrampjes en ongemak te verminderen. Tijdens het voeden zorgt het ventiel in de speen ervoor dat er lucht in het flesje komt, zodat er geen vacuüm ontstaat, en de lucht naar de achterkant van de fles wordt geventileerd. Het houdt de lucht in de fles en weg van het buikje van je baby zodat die minder last heeft van vervelende darmkrampjes.
De Philips Avent Anti-colic-fles zorgt voor minder huilerig gedrag. Baby's die werden gevoed met Philips Avent Anti-colic-flessen toonden 's nachts 60% minder huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een antikrampjesfles van een concurrent.*
Met de speenvorm kan je baby goed aanleggen en de geribbelde structuur voorkomt dat de speen inklapt, voor een comfortabele voeding zonder onderbrekingen.
4.4
van 5
16
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Dinging
07/04/2014
Nederland
Super speen
Wij zijn met Avent flessen begonnen toen ons dochtertje 7 maanden was. Ze heeft eerst een hele tijd borstvoeding gehad en had daardoor een flinke zuigkracht. De speen met vier gaatjes ging daardoor veel en veel te snel, binnen twee minuten de fles leeg na zich verschillende keren flink verslikt te hebben. Drie gaatjes was ook te snel, twee gaatjes was prima! Ook al is deze speen bedoeld voor kindjes van 1 maand, wij gebruiken hem nog steeds en ze is nu 15 maanden! De andere gaan nog steeds te snel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF632/27 Anti-colic-speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF632/27 Anti-colic-speen
Samesare
08/12/2014
Deutschland
Sehr gut
Wenn ich die erste Bewertung lese stellen sich mir die Nacken Haare hoch. Diese Sauger werben mit langsamen Milchfluss, wenn man was anderes erwartet selber Schuld. Ich für meinen Teil bin hoch zufrieden. Mini würde sich verschlucken, wenn es schneller laufen würde. Produkt erfüllt ihre Versprechen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF632/27 Anti-colic Sauger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF632/27 Anti-colic Sauger
Neumama
06/02/2012
Deutschland
Avent Sauger - alle gut.
Haben jetzt seit mehreren Monaten die Sauger und relativ schnell auf den 2-Loch umgestellt weil Junior mit dem 1er immer eingepennt ist. Und auch nach 3 Monaten keine Spur von Rissen oder Verfärbungen, trotz häufigem Sterilisieren (s. auch meine anderen Bewertungen). Parallel Stillen geht auch immer noch (eigentlich sogar besser denn je).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF632/27 Anti-colic Sauger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF632/27 Anti-colic Sauger
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Baby's van twee weken oud, die werden gevoed met een Philips Avent-fles, hadden 's nachts aanzienlijk minder last van darmkrampjes en huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een fles van een concurrent.
Het is bewezen dat het design van de speen voorkomt dat de speen inklapt, zodat je baby minder lucht binnen krijgt en je kunt voeden zonder onderbrekingen.
Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilerig gedrag.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011