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Niet meer leverbaar
Speciaal ontworpen met het oog op gevoelig tandvlees
Compatibel met alle Philips Avent-flessen en bekers met uitzondering van de glazen flessen en de grote-mensenbekers/Mijn eerste grote-mensenbekers. Zo kun je combineren om de perfecte beker voor je peuter samen te stellen.
Dit product bevat geen BPA
3.9
van 5
12
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
ferrandoestefania
03/09/2019
España
Bineron avent
Mi hijo con su bibi el es feliz y yo con avent me siento segura!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Davia22
26/05/2018
France
Biberons Avent
Tout notre équipement bébé était de la marque Avent (stérilisateur, chauffe biberon, écoute bébé, biberons...). Le choix sur cette marque s'est fait après lecture des avis de consommateur sur différents sites. Nous avons vraiment apprécié la facilité d'utilisation de ces produits.
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Deze review is gemaakt voor SCF625/01 Biberon évolutif
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF625/01 Biberon évolutif
Cloclo
21/03/2018
Italia
Finora il migliore provato
Si chiude perfettamente, le sue maniglie rendono facilel’utilizzo al Bambino. Consigliatissimo.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF625/02 Bicchiere Evolutivo
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF625/02 Bicchiere Evolutivo