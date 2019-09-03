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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

SCF625/01

3.9
| (12) Reviews & awards | 82% beveelt dit product aan
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Zachte drinktuit

Zachte drinktuit

Speciaal ontworpen met het oog op gevoelig tandvlees

Geschikt voor Philips Avent-flessen en -bekers

Compatibel met alle Philips Avent-flessen en bekers met uitzondering van de glazen flessen en de grote-mensenbekers/Mijn eerste grote-mensenbekers. Zo kun je combineren om de perfecte beker voor je peuter samen te stellen.

Product zonder BPA

Product zonder BPA

Dit product bevat geen BPA

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Recensies

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3.9

van 5

12

Reviews & awards

82%

beveelt dit product aan

4

03/09/2019

España

España

Bineron avent

Mi hijo con su bibi el es feliz y yo con avent me siento segura!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

26/05/2018

France

France

Biberons Avent

Tout notre équipement bébé était de la marque Avent (stérilisateur, chauffe biberon, écoute bébé, biberons...). Le choix sur cette marque s'est fait après lecture des avis de consommateur sur différents sites. Nous avons vraiment apprécié la facilité d'utilisation de ces produits.

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Deze review is gemaakt voor SCF625/01 Biberon évolutif

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF625/01 Biberon évolutif

21/03/2018

Italia

Italia

Finora il migliore provato

Si chiude perfettamente, le sue maniglie rendono facilel’utilizzo al Bambino. Consigliatissimo.

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Deze review is gemaakt voor SCF625/02 Bicchiere Evolutivo

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF625/02 Bicchiere Evolutivo

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