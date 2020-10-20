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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF609/05
Niet meer leverbaar
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Kan ik mijn Philips Avent-producten steriliseren?
Mogen er frisdranken, koolzuurhoudende drankjes of warme dranken in de beker?
Is het product vaatwasmachinebestendig?
Van wat voor materiaal zijn de bekers gemaakt?
Kan ik mijn Philips Avent-fles opwarmen in de magnetron?
Is mijn Philips Avent-product BPA- en BPS-vrij?