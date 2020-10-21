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Philips Avent SCF553/03 Spout Cup
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF553/03
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Gebruiksaanwijzing
Alles (9)
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Kan ik mijn Philips Avent-producten steriliseren?
Kan ik dit product in de magnetron gebruiken?
Mogen er frisdranken, koolzuurhoudende drankjes of warme dranken in de beker?
Is het product vaatwasmachinebestendig?
AventTuit drinkbeker
Wat te doen als de Philips Avent-tuit inklapt