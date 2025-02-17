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SCF531/11R1
Hou je handen vrij en maak tijd vrij.
De Philips Avent handsfree enkele elektrische borstkolf is ontwikkeld voor effectief* en comfortabel kolven en bootst het drinkritme van je baby na. Krachtig, comfortabel en licht, en daarmee de ideale handsfree kolf.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Ieder bedrijf heeft zijn eigen definitie van refurbishment. Bij Philips gebruiken we hiervoor producten die binnen 30 dagen door onze klanten zijn geretourneerd of producten uit onze abonnementsprogramma's. De meeste producten zijn dan ook niet gebruikt of licht gebruikt.
Het product werkt perfect!Er zit altijd 2 jaar garantie op het product. Voor bepaalde producten geldt een langere garantieperiode na registratie.
The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.
De producten bevatten alle originele functionele onderdelen en accessoires. Commerciële geschenken zijn niet inbegrepen (zoals Aqua-filters).
Het product wordt geleverd in de originele verpakking (mogelijk met lichte schade) of in een eenvoudige doos van gerecycled materiaal.
Baby's weten zelf het beste hoe ze moeten drinken! Daarom bootst onze handsfree elektrische borstkolf hun natuurlijke drinkritme na, zodat jij je eigen ritme kunt vinden voor effectief* kolven en een optimale melkproductie. Met tot wel 85 kolfbewegingen per minuut is de Philips Avent handsfree borstkolf 2 keer sneller dan de meeste andere kolfsets**.
De motorunit levert de kracht die je verwacht van een traditionele borstkolf, maar dan in een compact en draagbaar apparaat. Dankzij de oplaadbare batterij en de draadloze motorunit kun je overal krachtig en discreet kolven.
Ons unieke siliconen SkinSense-borstschildje is ontworpen voor ultiem comfort en vormt zich zacht rond je borst door middel van de natuurlijke warmte van je lichaam. Het borstschildje is gemaakt van voedselveilig siliconen voor volledige gemoedsrust.
De transparante opvangcup biedt een onbelemmerd zicht op de binnenkant. De cup helpt je tepel op de juiste manier te plaatsen voor de beste melkafgifte en zorgt ervoor dat je visueel het volume moedermelk kunt bijhouden. Zo kolf je vol zelfvertrouwen, van de eerste tot de laatste druppel.
Een lege opvangcup weegt iets meer dan 100 gram. Dat is tot 3 keer lichter dan een volledig draagbare borstkolf. De cup zit comfortabel in je bh, waardoor je nauwelijks merkt dat je hem draagt.
Onze pomp wordt geleverd met een gevlochten draagkoord en een kledingklem, waarmee je de motor over het lichaam of aan je broek kunt dragen. Zo heb je de vrijheid om hem op jouw manier te dragen. Blijf je ding doen, in de wetenschap dat je al je benodigdheden bij de hand hebt. Gebruik de slangkoppeling en koordversteller om je pasvorm nauwkeurig af te stemmen.
Haal het maximale uit elke kolfsessie, dankzij de 8 zuigniveaus om de melkstroom te stimuleren en 16 zuigniveaus om de melk af te kolven. Je kunt tijdens het kolven fijnafstellen en omdat je ideale instelling automatisch wordt onthouden, is je kolf altijd klaar voor gebruik.
We hebben onze pomp en accessoires zo eenvoudig mogelijk ontworpen. Met slechts een paar verbindingsstukken is elke opvangcup in een handomdraai uit elkaar te halen, schoon te maken (met de hand of in de vaatwasser), te desinfecteren en weer in elkaar te zetten.
Wij willen dat iedere moeder zich op haar best voelt. De juiste pasvorm is daar een essentieel onderdeel van. Ons assortiment van borstschildjes en kussentjes past 99% van de moeders. Ze zijn afzonderlijk verkrijgbaar, zodat je het ultieme comfort ervaart tijdens het kolven.
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