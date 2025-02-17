Draagbaar comfort voor maximale bewegingsvrijheid

Onze pomp wordt geleverd met een gevlochten draagkoord en een kledingklem, waarmee je de motor over het lichaam of aan je broek kunt dragen. Zo heb je de vrijheid om hem op jouw manier te dragen. Blijf je ding doen, in de wetenschap dat je al je benodigdheden bij de hand hebt. Gebruik de slangkoppeling en koordversteller om je pasvorm nauwkeurig af te stemmen.