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Niet meer leverbaar
Doodt 99,9% van de bacteriën
Steriliseert in 6 minuten
Voor 6 Philips Avent-flessen
Aanpasbaar 4-in-1-ontwerp
Dankzij het open ontwerp kun je de verwarmingsplaat eenvoudig schoonmaken en keer op keer steriliseren met schone stoom.
De sterilisator is geschikt voor gebruik met babyflessen met een standaardhals en een brede hals, maar is ook geschikt voor andere babyproducten zoals borstkolven en accessoires.
4.2
van 5
84
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Caroline82
10/01/2018
België
Perfect!
Ik ben super tevreden van deze sterilisator! Werkt perfect! Ik steriliseer wel met flessenwater waardoor ik geen last heb van kalkaanslag. Opmerking die ik las dat flessen zouden beschimmelen als je ze 24u laat zitten, tja is ook niet de bedoeling dat je ze 24u laat zitten in een vochtige gesloten ruimte. Staat trouwens ook in de bijsluiter. Ik zet ze direct op m'n droogrek en heb dus ook geen probleem. Super handig toestel waar je veel in kwijt kunt! Top!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF286/02 4-in-1 elektrische stoomsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF286/02 4-in-1 elektrische stoomsterilisator
Sandra Anne
25/02/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Schnell und gutes Ergebnis
Ich kann den Vapo nur empfehlen. Leichte Bedienung- es geht schnell u ich bin sehr zufrieden. Ich brauchte einmal den Philips Service: war fantastisch.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF287 Elektrischer 4-in-1-Dampfsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF287 Elektrischer 4-in-1-Dampfsterilisator
Cha0sQueen
28/03/2020
Deutschland
Super Gerät
Da ich leider von Anfang an Flasche geben musste, hatte ich mit dem reinigen und abkochen viel Arbeit. Dieses Gerät erspart mir eine Menge Zeit, Strom und Wasser. Ich möchte es nicht mehr missen! Schönes Design, super Handling, perfektes Ergebnis.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF287 Elektrischer 4-in-1-Dampfsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF287 Elektrischer 4-in-1-Dampfsterilisator
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.