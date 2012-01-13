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  • Gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Gemakkelijk en effectief steriliseren

Niet meer leverbaar

Philips Avent3-in-1 elektrische stoomsterilisator

SCF284/02

3.7
| (249) Reviews & awards
Gemakkelijk en effectief steriliseren
De Philips Avent 3-in-1 elektrische stoomsterilisator neemt dankzij de instelbare grootte minimale keukenruimte in beslag en biedt toch ruim plaats aan alles wat je wilt steriliseren. Van een paar spenen tot helemaal vol.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Flexibel en eenvoudig te vullen

Gemakkelijk en effectief steriliseren

  • Doodt 99,9% van de bacteriën

  • Steriliseert in 6 minuten

  • Voor 6 Philips Avent-flessen

  • Aanpasbaar 3-in-1-ontwerp

Modulair 3-in-1 sterilisatorontwerp

Modulair 3-in-1 sterilisatorontwerp

Dankzij het unieke modulaire ontwerp van de sterilisator kun je de flessen en accessoires flexibel plaatsen en gemakkelijk ordenen. Dit maakt het in- en uitruimen zeer eenvoudig. Bovendien neemt het apparaat weinig ruimte in de keuken in.

Natuurlijke stoomsterilisatie doodt 99,9% van alle schadelijke bacteriën

Natuurlijke stoomsterilisatie doodt 99,9% van alle schadelijke bacteriën

De sterilisator maakt gebruik van natuurlijke stoom voor het steriliseren van babyflessen en andere producten en het doden van 99,9% van alle schadelijke bacteriën zonder chemicaliën te gebruiken. Zo kun je erop vertrouwen dat al je babyflessen en andere producten steriel zijn.

Bij een gesloten deksel blijft de inhoud tot 24 uur steriel

Bij een gesloten deksel blijft de inhoud tot 24 uur steriel

De sterilisator zorgt ervoor dat babyflessen, borstkolven enz. maximaal 24 uur steriel blijven wanneer het deksel gesloten blijft.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.7

van 5

249

Reviews & awards

13/01/2012

Nederland

Nederland

3-in-1 elektrische stoomsterilisator

Zeer goede kwaliteit en makelijk in gebruik! Top..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF284/02 3-in-1 elektrische stoomsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF284/02 3-in-1 elektrische stoomsterilisator

21/07/2018

België

België

een echte aanrader

Zeer praktisch in gebruik. Je kan de sterilisator ook makkelijk meenemen als je op vakantie gaat. Geen stralingen van de microgolf op de producten. Snel klaar.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF284/02 3-in-1 elektrische stoomsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF284/02 3-in-1 elektrische stoomsterilisator

28/06/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Toller Sterilisator!

Ich nutze den Philips Avent Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator SCF285/02 zum sterilisieren von Babyflaschen, Nuckies und Teile der Milchpumpe + Zubehör. Das Gerät ist leicht zu bedienen und sterilisiert in den großen Körben innerhalb von 6 Minuten. Bin sehr zufrieden.

Voordelen

Schnelle Sterilisation!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF285/02 Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF285/02 Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 