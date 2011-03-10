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Niet meer leverbaar
220 - 240 V
Philips Avent iQ-producten met geavanceerde technologie zijn intelligent en responsief. Ze zijn ontworpen om de voeding van en zorg voor je baby eenvoudiger te maken.
De cyclus wordt voortdurend herhaald zodat de inhoud 24 uur lang steriel blijft, zelfs als je tussendoor onderdelen uit de sterilisator haalt.
Het geavanceerde digitale display en geluidssignaal houden je gedurende de sterilisatiecyclus voortdurend op de hoogte.
4.5
van 5
32
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
Vera
10/03/2011
Nederland
Geweldig apparaat! Onmisbaar als je een kleine hebt en flessen & kolfspullen gemakkelijk wilt reinigen. Simpel in gebruik en zo fijn dat je spullen lang gesteriliseerd blijven. Het is het geld meer dan waard :)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF276/42 Digitale stoomsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF276/42 Digitale stoomsterilisator
Sanny
19/07/2010
Deutschland
Mein bester Kauf!
Alles paßt rein. Milchpumpe, Flaschen, Schnuller. Immer griffbereit, einfach schnell wieder etwas dabei legen und weiter sterilisieren und das 24h lang. Da bleibt mehr Zeit für wichtigeres, das Baby. Würde ich immer wieder kaufen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF276/26 Digitaler Dampfsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF276/26 Digitaler Dampfsterilisator
Santi
01/03/2017
België
Parfait,très pratique les nuits
Pratique pour nos courtes nuits. Au lever,biberon toujours stérile!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.