ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Steriliseert 6 flessen in 8 minuten
  • Steriliseert 6 flessen in 8 minuten
  • Steriliseert 6 flessen in 8 minuten
  • Steriliseert 6 flessen in 8 minuten
  • Steriliseert 6 flessen in 8 minuten
  • Steriliseert 6 flessen in 8 minuten

Niet meer leverbaar

Philips AventElektrische stoomsterilisator

SCF274/34

4.6
| (57) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan
Steriliseert 6 flessen in 8 minuten
Blijft steriel voor maximaal 6 uur
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Snel en eenvoudig in gebruik

Steriliseert 6 flessen in 8 minuten

  • 220 - 240 V

Groot genoeg voor zes Philips Avent-flessen

Groot genoeg voor zes Philips Avent-flessen

De sterilisator heeft een ingenieus ontwerp die maar weinig ruimte in je keuken inneemt, maar waar je toch zes Philips Avent-flessen of twee Philips Avent-borstkolven tegelijkertijd in kunt steriliseren. De twee rekjes in de sterilisator kun je aan elkaar klemmen. Je krijgt dan een vaatwasmachinerekje waarin je kleinere onderdelen zoals fopspenen en spenen eenvoudig kunt voorreinigen.

Ongeopend blijft de inhoud na sterilisatie gedurende maximaal 6 uur steriel

Ongeopend blijft de inhoud na sterilisatie gedurende maximaal 6 uur steriel

Zolang je het deksel niet opent, blijft de inhoud van de Philips Avent elektrische stoomsterilisator na voltooiing van de sterilisatiecyclus tot 6 uur steriel.

Inhoud is binnen 8 minuten steriel en klaar voor gebruik

Inhoud is binnen 8 minuten steriel en klaar voor gebruik

Met de Philips Avent elektrische stoomsterilisator kun je voorwerpen binnen 8 minuten steriliseren

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.6

van 5

57

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

3

10/03/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr zurfieden

Ich bin sehr zufrieden mit dem Dampfsterilisator, benutze ihn jetzt zum 2 mal. Er ist einfach zu bedienen, einfach wasser einfüllen und an stellen, Perfekt. Reinigen ist auch sehr einfach. Würde ihn auf jedenfall weiterempfehlen. Top Gerät

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator

18/09/2013

Deutschland

Deutschland

Einfach, effektiv, sehr gute Größe.

Der Sterilisator ist einfach zu bedienen, groß genug und sehr praktisch, da man die mitgelieferten Korbeinsätze einfach vor der Sterilisation in die Spülmaschine packen kann. Sehr empfehlenswert!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator

27/01/2017

Italia

Italia

Ultraveloce

Come per lo scaldabiberon, ho acquistato questo prodotto perché col primo figlio non lo avevo e facevo alla vecchia maniera, cioè bollire l'acqua e sterilizzare per 5 minuti per un totale di più di mezz'ora. Con questo prodotto il tempo di sterilizzazione si riduce a soli 8 minuti e contemporaneamente si possono sterilizzare più biberon e vasetti..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF274/34 Sterilizzatore a vapore elettrico

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF274/34 Sterilizzatore a vapore elettrico

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 