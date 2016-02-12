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Niet meer leverbaar

Philips AventVerzorgingsset voor borstvoeding

SCF257/01

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Helemaal klaar voor borstvoeding

De Philips Avent SCF257/01 helpt je tijdens de eerste dagen dat je borstvoeding geeft.

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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Avent-borstvoedingset

Helemaal klaar voor borstvoeding

  • Borstverzorging

12 borstkompressen voor overdag

12 borstkompressen voor overdag

Zodat je overdag droog en comfortabel bent.

6 borstkompressen voor 's nachts

Speciaal ontworpen voor extra absorptie en comfort gedurende de nacht.

2 thermogelkompressen voor tweevoudig gebruik

Gebruik ze warm om de melkafgifte te stimuleren, gebruik ze koud voor kalmering en verlichting. Geleverd met extra zachte hoezen voor nog meer comfort

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

12/02/2016

Österreich

Österreich

Geverifieerde koper

Tolles Produkt

Ich bin sehr zufriden mit alle Philips Avent Produkte, was ich bis jetzt bestellt habe. Philips macht stillen viel bequemer für mich. Dieser Produkt kann ich nur weiter emphelen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF257/00 Brustpflege Starter-Set

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF257/00 Brustpflege Starter-Set

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 