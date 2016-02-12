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Niet meer leverbaar
Helemaal klaar voor borstvoeding
De Philips Avent SCF257/01 helpt je tijdens de eerste dagen dat je borstvoeding geeft.
Borstverzorging
Zodat je overdag droog en comfortabel bent.
Speciaal ontworpen voor extra absorptie en comfort gedurende de nacht.
Gebruik ze warm om de melkafgifte te stimuleren, gebruik ze koud voor kalmering en verlichting. Geleverd met extra zachte hoezen voor nog meer comfort
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Zsanett
12/02/2016
Österreich
Geverifieerde koper
Tolles Produkt
Ich bin sehr zufriden mit alle Philips Avent Produkte, was ich bis jetzt bestellt habe. Philips macht stillen viel bequemer für mich. Dieser Produkt kann ich nur weiter emphelen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF257/00 Brustpflege Starter-Set
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF257/00 Brustpflege Starter-Set
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.