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Extra zacht voor gevoelige huid
Optimale zorg voor de gevoelige huid met een flexibel schild. 9 van de 10 ouders zijn het ermee eens: mijn baby heeft geen last van huidirritatie sinds het gebruik van de ultrazachte fopspeen.** Troost is altijd in de buurt, ongeacht wie voor de baby zorgt. Nu voor 80% plantaardig.*
Glow-in-the-dark-dop
Bevat geen BPA
Verpakking van 2 stuks, 80% plantaardig*
0-6 maanden
De babyhuid heeft extra zorg nodig. De zachteschildtechnologie volgt de natuurlijke rondingen van het gezicht van je baby, zodat die minder last heeft van afdrukken in de huid of irritatie**. Dankzij het afgeronde schildje is de druk op de wangen minimaal en voelt de speen extra zacht aan.
Onze orthodontische spenen zijn gemaakt van zacht silicone en ondersteunen zo de natuurlijke bewegingen van de mondspieren en helpen het risico op een malocclusie te verkleinen De smalle hals is speciaal ontworpen om de druk tussen de tong en het gehemelte te verminderen. Philips Avent Ultra-spenen zijn goedgekeurd door de onafhankelijke Oral Health Foundation en zijn gemaakt van 100% voedselveilige silicone. Ze zijn duurzamer en gaan langer mee dan spenen van rubber (latex) en bevatten geen BPA, BPS, ftalaten, PVC of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks).
Onze siliconen spenen met textuur zijn speciaal ontworpen om het gevoel van de moederborst na te bootsen. Toen we ouders vroegen hoe hun kindjes erop reageerden, gaf gemiddeld 98% aan dat hun baby's de Philips Avent ultra-spenen accepteerden.
4.8
van 5
306
Reviews & awards
99%
beveelt dit product aan
Carn
09/03/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Top spenen!
Het zijn hele goede spenen en makkelijk schoon te houdenn
Voordelen
Ademend en goed schoon te houden en goed zichtbaar in de nacht
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2025-02-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2025-02-09
r_boertjuh
09/03/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Erg fijne spenen
De kleine is snel gewend aan deze nieuwe speen ..en pappa en mamma ook. Erg fijn dat hij licht geeft in het donker, want de kleine spuugt hem standaard elke nacht uit en dan ligt hij dus ergens in de kamer. Met deze verlichte speen zie je hem meteen liggen!
Voordelen
Verlichting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-09
Ani Janse
09/03/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijn voor ‘s nachts!
Wij gebruiken de Philips AVENT Ultra Soft Night speen voor ons zoontje van 1 jaar en zijn er erg tevreden over. De speen wordt goed geaccepteerd door hem, wat natuurlijk het belangrijkste is. Hij pakt hem makkelijk en lijkt er comfortabel mee te zijn, zowel bij het inslapen als wanneer hij ’s nachts even wakker wordt. Wat wij echt een groot pluspunt vinden, is dat de speen glow in the dark is. Hierdoor kun je hem ’s nachts veel makkelijker terugvinden in het bedje zonder meteen het licht aan te hoeven doen. Daarnaast voelt de speen stevig en van goede kwaliteit. Hij is makkelijk schoon te maken en blijft ook na vaker gebruiken goed in vorm.
Voordelen
Glow in the dark; stevig; goede kwaliteit
Nadelen
Beetje kinderlijke kleurtjes/printjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2025-02-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2025-02-09
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Harde plastic delen behalve de siliconen speen (massabalansbenadering)
87% van de ouders gaf aan dat hun baby geen last had van huidirritatie nadat ze waren begonnen de Philips Avent ultra soft-speen te gebruiken (2023, n=201)
Uit de Amerikaanse consumententest van 2023 blijkt dat de Philips Avent-speen met structuur die in onze ultra-fopspenen wordt gebruikt een acceptatiepercentage van 98% heeft (n=201)
Vergeleken met traditionele sterilisatiemethodes voor spenen (uitkoken)
Vervang fopspenen om hygiënische redenen nadat ze 4 weken zijn gebruikt