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Fopspenen
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Philips Avent Schnuller ultra soft
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SCF092/06
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Gebruikershandleiding
Alles (7)
Ik heb nieuws over fopspenen en BPA gelezen. Hoe controleren jullie dat Philips Avent-fopspenen BPA-vrij zijn?
Hoe kun je stoppen met Philips Avent-fopspenen
Hoe lang kan ik een Philips Avent-fopspeen gebruiken?
Hoe verwijder ik water uit een Philips Avent-fopspeen?
Hoe controleer ik of mijn Philips Avent-fopspeen veilig is?
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product
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